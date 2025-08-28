財經青紅燈》多屋族拔腿先跑

信用管制上路已近1年，不少業者紛紛跳出來喊苦，要求能夠鬆綁，也炒熱了「預售屋解約潮」、「房仲倒店潮」等議題。（資料照）

去年9月19日央行祭出第7波選擇性信用管制，房市買氣進入冷凍庫，如今信用管制上路已近1年，不少業者紛紛跳出來喊苦，要求能夠鬆綁，也炒熱了「預售屋解約潮」、「房仲倒店潮」等議題。

內政部地政司近期發布預售屋解約相關統計，2021年7月至2025年6月的4年期間，全國解約件數計有4418件，也就是平均一年解約1104.5件，對比4年時間全國預售屋揭露件數4萬182件，僅占1.1%。

請繼續往下閱讀...

雖然占比看起來很低，但解約件數主要集中在近一年，尤其是2023年7月至2024年8月的13個月時間、即在第七波管制未上路前，全國平均每月解約件數約144件，但2024年9月至2025年6月的10個月時間，全國平均每月解約件數約240件，若對照兩個時間點，可發現第七波上路後，解約件數增幅達66.66%。

再觀察同時間段的解約人數、有4129人，其中具備兩戶以上預售屋的解約者有1585人、占整體比重約38.38%，而解約者是買1戶預售屋、但名下有其它房產的人數有1160人、占比約28.09%；換言之，多屋族解約人數合計有2745人、占整體比重約66.48%，也就是每1.5個解約者就有1個是多屋族。

地政司也進一步彙整解約原因，包括換戶、增購車位而解除舊約另簽訂新約，也有資金不足以及工作地點變更等原因，但耐人尋味的是，內政部強調並非所有解約原因都是因第七波選擇性信用管制所致，似有幫央行背書的意味。（徐義平）

