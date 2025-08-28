中找代理人出手 擬購越南鎢礦廠

去年中國鎢礦產量占全球83％。圖為中國廣西壯族自治區一家鎢礦廠工人工作情形。（路透資料照）

越南馬山集團擬出售炮山鎢礦暨冶煉廠 2家中企洽談

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，知情人士指出，美國與其他西方官員近期對一家越南鎢礦暨冶煉廠恐落入中國控制備感疑慮，因擔心可能阻礙相關國家取得中國以外的該關鍵礦源。

鎢是一種極度堅硬的金屬，通常被列為國防與電子工業，包括彈藥與半導體等的關鍵材料。去年中國鎢礦產量占全球八十三％；在美中貿易緊張升溫之際，今年二月中國管制鎢礦出口，要求企業須取得許可才能出貨。

五名消息來源說，越南馬山（Masan）集團釋出有意出售子公司「馬山高科技材料」旗下炮山（Nui Phao）鎢礦暨冶煉廠訊息。據悉，兩家中企已與兩家外商洽談，要求充當代理，參與股權收購事宜，以規避外界關注。

報導說，該股權銷售可能遭遇河內的阻力；過去越南政府曾阻止中國涉足敏感產業，但允許中國大舉投資製造業。

西方國家憂關鍵礦源斷鏈

消息來源表示，美國外交官與其他西方官員近幾月多次訪問炮山礦區。一名越南官員說，相關訪問旨在傳達支持之意，「維持非中國控制的供應符合西方利益」。

根據美國地質調查所的數據，炮山礦區是中國以外最大鎢礦來源之一，越南每年開採約三千四百公噸鎢礦，幾乎全來自該礦區；去年越南是全球第二大鎢礦生產國，僅次於中國。

炮山礦區附近的冶煉廠也是中國以外全球最大提煉廠之一，每年產能六千五百公噸，生產許多中國管制的鎢產品，包括氧化鎢及仲鎢酸銨（APT）。去年美國進口的鎢產品中，越南占二十二％，越南另占歐盟進口的八％。

前澳洲駐越南大使、現為礦業公司EQ Resources顧問戈萊辛斯基警告，「如果這樣重要的冶煉業務被售予不符西方產業利益的一方，那將成為隱憂」。EQ Resources將其澳洲鎢礦全部產量交由馬山公司的冶煉廠處理。

