尋職津貼降門檻 最高可領4.8萬

勞動部宣布，推出加強版的「支援青年就業計畫」。（中央社資料照）

青年失業60天可申請 9月實施

〔記者李靚慧／台北報導〕為降低美國關稅對青年就業衝擊，勞動部昨宣布放寬「初次尋職青年穩定就業計畫」適用對象，推出加強版的「支援青年就業計畫」，將青年失業九十日申請門檻放寬至六十日，尋職津貼由每月五○○○元提升到六○○○元，最高可領取四萬八○○○元。

勞動部推出「支援青年就業計畫」，九月一日起實施，主要考量近期適逢畢業季，眾多青年初次投入職場，又因國際情勢影響，就業市場不確定性高，以此方案加強協助初次尋職青年。

勞動部原就提供「初次尋職青年穩定就業計畫」，此次「支援青年就業計畫」屬於加強版方案，最大差異在於將適用對象由「失業九十日」放寬至「失業六十日」即可申請，並將尋職津貼由每月五○○○元，提升到六○○○元，加碼最高發給四萬八○○○元，讓青年可安心尋職並順利就業。

自九月一日起，只要年滿十五歲至二十九歲的青年，符合未在學、未受僱從事全時工作，且連續達六十日情形，即可參加計畫。參加計畫的求職期間，就業服務人員將提供多元的諮詢輔導資源，青年依照計畫規定完成各項求職準備，但仍暫時未能找到工作者，尋職期間每個月可申領尋職津貼六○○○元，最高發給一萬八○○○元；如果能在參加計畫期間找到工作，且穩定就業滿九十日或一八○日，可分別申領就業獎勵金二萬及一萬元，尋職津貼及就業獎勵金合計最高四萬八○○○元。

如果在九月一日前已參加「初次尋職青年穩定就業計畫」，且仍然在計畫期間內，尚未核發的尋職津貼或就業獎勵，將由勞動部所屬各分署依新版計畫標準發給。

