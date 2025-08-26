考量關稅衝擊 10月電價估續凍漲

外界預期在關稅衝擊、匯率挑戰與台電財務緩解情況下，電價可望持續凍漲。（中央社資料照）

目前國際燃料持穩 台電今年有望損益兩平 累虧4369億仍待解

〔記者林菁樺／台北報導〕下半年電價審議委員會預計九月下旬召開。台電董事長曾文生昨天表示，目前國際燃料價格持穩，而台電去年調漲電價後，今年五月起轉虧為盈，今年有望損益兩平；外界預期在關稅衝擊、匯率挑戰與台電財務緩解情況下，電價可望持續凍漲。

去年調漲電價賺錢了 今年5月起由虧轉盈

台電實施夏季電價月份是全年相對賺錢的月份，產業用電自五月中、民生用電六月正式進入夏月電價收費。曾文生指出，五到七月台電都由虧轉盈，這三個月賺錢最大因素仍是燃料價格，這也與新台幣匯率有關，而中油今年天然氣價並無幫台電「分攤」；另一大原因是去年有調整電價。據了解，台電今年五月小賺三十億元、六與七月都賺超過百億元。

請繼續往下閱讀...

曾文生直言，從近幾個月狀況來看，「今年損益兩平可能性很大」，但台電的問題不是「單一年度」是否損益兩平，例如鄰國的韓電透過電價調整，去年已賺錢來解決惡化的財務，台電目前尚有累虧四三六九億元待解。他說，有些國家會採取政府補貼，透過電價反映也是另外一種選擇，台電會將財務資訊公開說明。

他強調，國際天然氣價格飆升時，台電扛住台灣物價，因影響CPI（消費者物價指數）的兩大關鍵能源、糧食，台電擋住一個，讓國內價格相對穩定，而台電有付出代價，只盼累虧能處理，但需要行政與立法單位支持。他重申，台電近年共獲二五○○億元增資，但增資不能抵銷累虧，且台電有部分民股，台電也沒有減資打累虧來處理財務問題。

政府透過風災特別條例、韌性特別條例編列共三○二億元給台電持續提升供電韌性，主要鎖定八十億元用於台十七、台十九、台九、台十一等海岸線省道電桿地下化，另一三一億元針對科學園區、產業園區、新交通建設等輸電設備提升，因需要二年內完成，台電將與交通部跨部會合作。

台電強調，電桿地下化雖有降低停電機率等優點，但成本是架空線路的十倍，台灣電價尚不足以支撐地下化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法