〈財經週報-財經焦點〉台新新光淨零論壇 解密IFRS永續揭露

台新新光金控淨零高峰論壇於22日舉辦，左起分別為台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、工商協進會理事長與台新新光金控暨台新銀行董事長吳東亮、金管會主委彭金隆及今週刊發行人梁永煌。（台新新光金控提供）

記者高嘉和／台北報導

隨著金管會發布接軌IFRS永續揭露準則藍圖，未來上市櫃公司也須將IFRS永續資訊納入股東會年報專章，象徵台灣正式邁入永續資訊揭露的新時代。台新新光金控連續四年偕同台新銀行、工商協進會22日共同舉辦「2025台新新光淨零高峰論壇」，論壇齊聚產官學界專家分享永續治理及揭露實務，並邀國內領航企業分享IFRS永續揭露準則導入的實戰指南，精彩的容在線上及實體合計超過4,500位企業董監事及中高階主管踴躍參與。

金管會主委彭金隆致詞時感謝主辦單位用心籌辦及企業對永續發展的貢獻，強調論壇主題切合市場需求，呼應台灣企業面臨的重大轉型議題；台新新光金控董事長吳東亮表示，永續推進不是一場百米衝刺，而是一場馬拉松，台新新光金控以「認真 創新 永續」的企業精神，發揮影響力，攜手政府與社會各界，推進「淨零台灣、韌性家園」的願景。

吳東亮說，以前觀察一間公司營運的前景是透過財務報表，但從2026年開始，永續資訊將納入年報揭露，未來企業的永續資訊將會有全球一致的品質和可比性，不僅能落實綠色轉型，也有助於吸引更多的永續資金投入，所以透過舉辦論壇協助企業順利接軌。他也呼籲，面對氣候變遷議題，沒有人是局外人。相信每一個人都可以｢From Zero to Hero｣成為化解氣候危機的英雄。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新分享國際永續最新趨勢與動向；金管會金融市場發展及創新處處長胡則華分享，轉型金融如何引導金融業資金支持產業轉型，以及台灣產業在2050年淨零目標下的挑戰與機會，包括最新永續金融推動重點方向、國際永續監理趨勢及金融業如何協助企業減碳。

