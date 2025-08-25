〈財經週報-本週熱點〉房貸成長趨緩 景氣燈號有望續亮綠燈

國銀房貸與建築貸款餘額，預估仍續創新高，但增速放緩。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

本週有多項重要數據發布，中央銀行將公布國銀房貸與建築貸款餘額，預估仍續創新高，但增速放緩；經濟部將公布工業生產指數，有望挑戰連17紅；國發會7月景氣燈號將公布，則有望續亮綠燈。

因央行房市管制措施持續發酵，加上《銀行法》第72條之2限制，國銀房貸放款審慎，今年以來房市交易明顯降溫。根據央行統計，6月底，國銀房貸餘額達11兆3,288.14億元，雖仍改寫歷史新高，但年增率僅7.38%，不僅連9月下滑，也創下2023年1月以來、18個月新低。

建築貸款部分，截至6月底餘額達3兆4,404.65億元，較5月小幅增加108.36億元，年增率2.01%，為近11個月來新低，顯示市場氛圍仍然偏保守審慎。

7月工業生產指數 可望連17紅

經濟部將公布7月工業生產指數，在AI應用需求暢旺，製造業動能不墜下，預期7月生產指數將較6月增加，有望連17紅。根據經濟部統計，6月底工業生產指數111.48，年增 18.65%，已連續16個月正成長，其中製造業增加 20.03%。

國發會將公布7月景氣燈號，預估將亮起第三顆綠燈。國發會景氣燈號由9項指標組成，6月有工業及服務業加班工時減少1分轉呈綠燈；批發、零售及餐飲營業額也減1分、變成黃藍燈；其餘七項燈號維持不變，景氣綜合判斷分數續降2分至29分，為近一年半新低，燈號維持代表穩定的綠燈。

另，6月領先指標不含趨勢指數為99.56，較上月下滑0.63%，為連續5個月下滑，累計跌幅2.85%。同時指標不含趨勢指數為108.95，較上月上升1.25%，為連續26個月上升，累計升幅16.9%，顯示當前景氣穩定。

