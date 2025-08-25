晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-本週熱點〉房貸成長趨緩 景氣燈號有望續亮綠燈

2025/08/25 05:30

國銀房貸與建築貸款餘額，預估仍續創新高，但增速放緩。（資料照）國銀房貸與建築貸款餘額，預估仍續創新高，但增速放緩。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

本週有多項重要數據發布，中央銀行將公布國銀房貸與建築貸款餘額，預估仍續創新高，但增速放緩；經濟部將公布工業生產指數，有望挑戰連17紅；國發會7月景氣燈號將公布，則有望續亮綠燈。

因央行房市管制措施持續發酵，加上《銀行法》第72條之2限制，國銀房貸放款審慎，今年以來房市交易明顯降溫。根據央行統計，6月底，國銀房貸餘額達11兆3,288.14億元，雖仍改寫歷史新高，但年增率僅7.38%，不僅連9月下滑，也創下2023年1月以來、18個月新低。

建築貸款部分，截至6月底餘額達3兆4,404.65億元，較5月小幅增加108.36億元，年增率2.01%，為近11個月來新低，顯示市場氛圍仍然偏保守審慎。

7月工業生產指數 可望連17紅

經濟部將公布7月工業生產指數，在AI應用需求暢旺，製造業動能不墜下，預期7月生產指數將較6月增加，有望連17紅。根據經濟部統計，6月底工業生產指數111.48，年增 18.65%，已連續16個月正成長，其中製造業增加 20.03%。

國發會將公布7月景氣燈號，預估將亮起第三顆綠燈。國發會景氣燈號由9項指標組成，6月有工業及服務業加班工時減少1分轉呈綠燈；批發、零售及餐飲營業額也減1分、變成黃藍燈；其餘七項燈號維持不變，景氣綜合判斷分數續降2分至29分，為近一年半新低，燈號維持代表穩定的綠燈。

另，6月領先指標不含趨勢指數為99.56，較上月下滑0.63%，為連續5個月下滑，累計跌幅2.85%。同時指標不含趨勢指數為108.95，較上月上升1.25%，為連續26個月上升，累計升幅16.9%，顯示當前景氣穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財