〈財經週報-投資觀點〉打造退休防護網：「定期定額」與「TISA」制度

2025/08/25 05:30

政府推出「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶制度」，鼓勵民眾為退休生活預作準備。（中央社資料照）政府推出「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶制度」，鼓勵民眾為退休生活預作準備。（中央社資料照）

■陳維炘

「辛苦了大半輩子，終於能好好享受人生了！」這句話，在每個人心中有著不同的夢想藍圖。但現實是，在通膨巨獸與平均壽命不斷延長的雙重變數下，如何確保退休後的財務自由，成為現代人最迫切的課題，想為人生下半場打造一份高品質的生活設計圖，除了及早規劃外，更要懂得善用理財工具。

定期定額懶人投資法

許多人一聽到投資就感到焦慮，害怕市場波動、選擇困難，因此遲遲不敢踏出第一步，不如善用定期定額這個「懶人投資法」，利用簡單的核心投資概念：在固定時間、投入固定金額、買入相同標的。這種看似機械化的操作，卻擁有著兩大優勢：

1.分散風險，降低平均成本

當市場下跌時，相同的金額可以買到更多單位，長期下來，能有效分散單次進場的風險，讓投資人不會因為追高殺低而受傷。且當遇到市場突發亂流時，這時平均成本優勢就能發揮作用，讓投資更具韌性。

2.紀律投資，克服人性弱點

人性總是無法避免的在市場高漲時衝動進場，而在市場大跌時恐慌出場。透過定期定額投資強制建立「時間」與「紀律」原則，可讓投資行為不受情緒左右，在選定標的後，紀律執行投資計劃，無論市場風向如何變化，都能持續累積財富，享受聚沙成塔的時間複利效果。

TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶制度

政府同時也積極為國人的退休規劃打造更好的環境，推出「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶制度」，主打專家嚴選基金、免申購手續費、低基金經理費、低申購門檻的特色，以及至少需定期定額成功扣款24個月以上的投資計劃，來鼓勵民眾及早進行中長期、紀律性的穩健投資，為退休生活預作準備，強化財務自主能力。

退休規劃這件事，就像蓋房子，地基打得越深，建築物就能蓋得越高越穩，您可以從定期定額入門，從小錢開始慢慢滾動，退休基金會在不知不覺中穩定成長。為退休生活提早準備，讓您無懼市場波動，實現財務自主與兼顧生活品質。

（作者為兆豐證券財富管理暨信託業務本部業務協理）

