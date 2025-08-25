晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-投資觀點〉台股漲多短線賣壓大 長多架構不變

2025/08/25 05:30

三大法人同賣超下，台股已跌破5日線，首次出現獲利了結賣壓訊息。（歐新社）三大法人同賣超下，台股已跌破5日線，首次出現獲利了結賣壓訊息。（歐新社）

■周大光

國際股市重要指數方面︰

截至8月20日，美股四大指數週線均呈現漲多拉回現象，除道瓊外，那斯達克及費半均有1~2％回檔，讓原本月線連四強多頭走勢短線受挫。在數據方面，雖然美國勞工部先前公佈7月CPI上升2.7％，低於預估值，但之後生產者物價指數（PPI）攀升0.9％，讓市場對重新燃起降息希望的利多再降溫。整體而論，市場對9月最少降息1碼仍有九成共識。短線而論，美股至8月底仍有輝達財報公告及本週五（8月22日）聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會談話，若偏鴿有利股市止跌，若鮑爾重申以依賴數據主，再次澆息降息利多，則國際股市恐維持震盪整理格局。但長線而論，美股四大雲端設備公司；甲骨文、Amazon、Meta等技股財報表現佳，並有持續增加資本支出規劃，AI長多方向不變，美國各大指數（道瓊、費半、那斯達克）長期多頭走勢不變。

台股指數方面︰

台股在經歷四個月大漲，加權股價指數自4月低點17,300點至最高24,550點，反彈近7,200點，已累計過大獲利回吐賣壓，在指數8月19日創24551新高後，部份強勢股散熱、PCB均出現漲多拉回跌停走勢，加計當沖比重達80％以上，籌碼已逐漸鬆動，三大法人同賣超下，已跌破5日線，首次出現獲利了結賣壓訊息。8月20日當天再受美股回檔、晶片法232條款未定、川普擴大進口鋼鋁關稅等因素，加計盤中傳出美國有意入主台積電等利空，大盤下跌728點，創史上第11大跌幅，法人連兩日計賣超874億，外資8月20日當日更賣超626億，期空單壓低結算後，讓月線在攻上新高24,551後快速拉回，留下近800點長上影線。大盤跌破月線，週線終止連3紅走勢。

所謂漲多就是最大利空，雖大盤短線進入修正，但國內總經部份，財政部公佈7月出口金額為566億年增率為42%，為今年新高。7月公佈營收新高家數有61家新高較5月及6月佳，主該處預計今年經濟成長率預測值，全年經濟成長率可保4%無虞。台股長多頭架構不變，預估指數第四季仍有持續挑戰高點機會。

選股及操作方向：

在本週三（8月20日）指數重挫728點影響下，短線漲多、乖離率大族群類股，因籌碼稳定度轉差，建議逢高獲利了結。空手投資人短期選股上以股價位於右下角股價低位階，領先大盤落底，相對抗跌之類股為主，如；資安軟體類股、英特爾相關概念股或OTC未佔指數個股短線操作，待美國費半及那斯達克止穩，降息訊息明確後，投資重點方向仍以半導體及相關先進製程（廠務、設備）、AI供應鏈（散熱、CCL、BBU、機殼、CPO）、政策受惠（電力相關、軍工、機器人）等為主要重點。

（作者為第一金證券自營部協理）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財