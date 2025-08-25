〈財經週報-投資觀點〉台股漲多短線賣壓大 長多架構不變

三大法人同賣超下，台股已跌破5日線，首次出現獲利了結賣壓訊息。（歐新社）

■周大光

國際股市重要指數方面︰

截至8月20日，美股四大指數週線均呈現漲多拉回現象，除道瓊外，那斯達克及費半均有1~2％回檔，讓原本月線連四強多頭走勢短線受挫。在數據方面，雖然美國勞工部先前公佈7月CPI上升2.7％，低於預估值，但之後生產者物價指數（PPI）攀升0.9％，讓市場對重新燃起降息希望的利多再降溫。整體而論，市場對9月最少降息1碼仍有九成共識。短線而論，美股至8月底仍有輝達財報公告及本週五（8月22日）聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會談話，若偏鴿有利股市止跌，若鮑爾重申以依賴數據主，再次澆息降息利多，則國際股市恐維持震盪整理格局。但長線而論，美股四大雲端設備公司；甲骨文、Amazon、Meta等技股財報表現佳，並有持續增加資本支出規劃，AI長多方向不變，美國各大指數（道瓊、費半、那斯達克）長期多頭走勢不變。

台股指數方面︰

台股在經歷四個月大漲，加權股價指數自4月低點17,300點至最高24,550點，反彈近7,200點，已累計過大獲利回吐賣壓，在指數8月19日創24551新高後，部份強勢股散熱、PCB均出現漲多拉回跌停走勢，加計當沖比重達80％以上，籌碼已逐漸鬆動，三大法人同賣超下，已跌破5日線，首次出現獲利了結賣壓訊息。8月20日當天再受美股回檔、晶片法232條款未定、川普擴大進口鋼鋁關稅等因素，加計盤中傳出美國有意入主台積電等利空，大盤下跌728點，創史上第11大跌幅，法人連兩日計賣超874億，外資8月20日當日更賣超626億，期空單壓低結算後，讓月線在攻上新高24,551後快速拉回，留下近800點長上影線。大盤跌破月線，週線終止連3紅走勢。

所謂漲多就是最大利空，雖大盤短線進入修正，但國內總經部份，財政部公佈7月出口金額為566億年增率為42%，為今年新高。7月公佈營收新高家數有61家新高較5月及6月佳，主該處預計今年經濟成長率預測值，全年經濟成長率可保4%無虞。台股長多頭架構不變，預估指數第四季仍有持續挑戰高點機會。

選股及操作方向：

在本週三（8月20日）指數重挫728點影響下，短線漲多、乖離率大族群類股，因籌碼稳定度轉差，建議逢高獲利了結。空手投資人短期選股上以股價位於右下角股價低位階，領先大盤落底，相對抗跌之類股為主，如；資安軟體類股、英特爾相關概念股或OTC未佔指數個股短線操作，待美國費半及那斯達克止穩，降息訊息明確後，投資重點方向仍以半導體及相關先進製程（廠務、設備）、AI供應鏈（散熱、CCL、BBU、機殼、CPO）、政策受惠（電力相關、軍工、機器人）等為主要重點。

（作者為第一金證券自營部協理）

