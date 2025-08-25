〈財經週報-投資趨勢〉加大國防支出 為地緣政治風險加劇新常態

全球國防支出市場

■王棋正

全球國防2024支出市場

全球國防產業正經歷著快速的變革與增長，這一趨勢受到多重因素的推動，包括地緣政治緊張、技術創新以及各國對國防安全的重視。

地緣政治緊張 國防產業規模高達2.7兆美元

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的數據，全球國防產業的市場規模在2024年達到了2.7兆美元，並且連續多年保持增長。近幾年因烏俄戰爭的爆發，地區戰爭的增加，如以色列與哈馬斯的衝突，以及印度與巴基斯坦之間的地緣政治緊張局勢，促使各國加強其軍事準備。由於這些日益增長的威脅感知，政府面臨著優先考慮國防預算的壓力，各國對軍事裝備的需求顯著上升，以應對不斷變化的安全挑戰，進一步推動了國防產業的發展，加大國防支出已成為新常態。此外，川普回鍋美國總統後，要求盟國增加國防預算，以利他將全球戰略重心置於印泰地區，應對中國的威脅。例如，北約組織（NATO）於今年六月海牙峰會後承諾，將在未來10年將國防支出提升至佔GDP5%的目標，該數據遠高於目前的2%指引。目前北約32個成員國中，仍有多數國家低於2%的水準。

請繼續往下閱讀...

全球國防支出 年複合成長率8.13%

隨著各國增加國防支出預算，國防產業也成為投資人關注的焦點。根據Spherical Insights & Consulting發表的研究報告，全球國防支出市場預計將從2024年的2.7兆美元增長至2035年的6.38兆美元，年複合成長率為8.13%。此外，隨著科技的迅速發展，國防產業也在不斷吸收新技術，數位化和技術創新也為投資者提供了新的機會，特別是在人工智能、無人機、網絡安全和自動化等領域。例如協助國防機構處理海量數據，提升情報分析與反恐行動的精準度等。新技術的應用不僅提升了軍事能力，也正在改變傳統的軍事作戰方式。

烏俄戰爭 AI技術應用實驗場

如烏克蘭在其「蛛網行動」中使用了配備AI的無人機，分析大量的衛星影像和無人機拍攝的數據，以識別敵方目標，在攻擊俄軍空軍基地時，成功擊中41架俄軍飛機，並造成了重大損失。俄羅斯則部署了名為Abzats的AI系統，該系統能夠檢測和干擾烏克蘭的無人機信號，從而保護其軍事設施不受攻擊等。烏俄戰爭不僅是傳統軍事力量的對抗，也是AI技術應用的實驗場，雙方都在不斷探索和實驗新的技術，以期在軍事上獲得優勢。

全球國防產業正處於一個快速變革的時期，受到地緣政治、技術創新和國防需求增長的驅動。未來，隨著國防預算的增加、以及數位化和智能化的應用，該產業將迎來更多的機遇與挑戰。然而投資者仍需謹慎。國防預算的變化、合規性要求以及技術開發的高成本都可能影響企業的盈利能力。因此，了解這些公司的競爭優勢及其風險控制能力將是成功投資的關鍵。總結來說，隨著國際安全形勢的變化，這一領域將持續吸引投資者的目光。（作者為聯邦投信投資處）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法