〈財經週報-國際展望〉 股市緊盯聯準會：政策走向成投資新指標

隨著美國聯準會（Fed）近期人事異動、政治環境轉變及多項重要經濟數據陸續公布，市場目光集中在聯準會未來的政策走向。儘管外部環境充滿不確定性，股市整體表現依舊展現穩健，尤其中小型股可望受惠於政策紅利、融資成本下降和美國政府推動的監管鬆綁與稅改，展現強勁動能。

美國經濟韌性佳 聯準會成市場焦點

過去幾週聯準會的動態頻繁，理事庫格勒提前辭職，而川普委任米蘭填補空缺之後，傳出繼任現主席鮑爾的人選名單擴大。與此同時，多項重要經濟數據陸續公布，美國就業和通膨數據好壞參半，導致形勢更形複雜。

最近公布的7月生產者物價指數（PPI）升溫，批發物價漲幅高於預期，讓原本因消費者物價指數（CPI）溫和而樂觀的股債市行情瞬間翻轉，尤其是短期美國國債殖利率明顯攀升。7月的零售銷售數據顯示美國消費者依然強韌，使市場目前雖然仍普遍預期聯準會將在9月降息，但信心已不如先前強烈。

這些數據公布後，市場的反應主要反映出兩個觀點：股票投資人開始擔心通膨上升會影響「軟著陸」和寬鬆政策的希望；而債券投資人則更在意通膨可能長期高於目標、經濟成長持續，以及財政赤字帶來的潛在風險。

小型股行情值得關注

要準確判斷市場訊號並不容易，尤其在外部因素影響下，債券投資人特別關注通膨和就業市場對寬鬆政策的影響；但許多股票投資人則更看重聯準會是否持續放寬政策，因為這將有助於企業和消費者投資，特別對中小型企業和利率敏感產業更為有利。

最近美國小型股的羅素2000指數表現亮眼，顯示投資人開始預期貨幣政策會更寬鬆，有助於美國經濟擺脫放緩、加快成長。雖然經濟何時加速成長仍難預測，但我們認為未來幾季美國經濟即使增速放緩，仍不至於陷入衰退，且對於關稅等外部壓力具備高度韌性。

美國政府推動放寬監管、稅收及支出法案通過，將進一步加強經濟韌性並提升中期成長前景。這些政策不僅提高家庭收入和消費需求，也對中小企業釋放更多創新、投資和國內生產的利多。

未來政策與市場風險

接下來市場將聚焦三項重要數據：7月個人消費支出（PCE）、8月CPI和非農就業數據，以及全球央行年會。這些數據與活動將直接影響聯準會政策訊息與市場走向。

短期內降息的路徑不太會被改變，但如果服務業價格出現反彈，可能影響2026年的降息計畫，聯準會利率也可能維持在較高水準。此外，若聯準會持續受到政治壓力，也可能讓債券殖利率上升，影響寬鬆政策的落實。

傳統上8、9月市場波動較大，近期也已開始顯現。但展望中期，我們依然看好美國經濟前景。再者，未來的較低利率、放寬監管及稅收和支出法案中的促進增長措施，將持續為中小型企業創造具有新引力的投資機會。（作者為路博邁投信投資長）

