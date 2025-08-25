晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-看盤焦點〉台股在AI浪潮與國際變局下的機會與挑戰

2025/08/25 05:30

上週台股漲多回檔，展望仍偏樂觀。圖為亞洲工業4.0暨智慧製造系列展。（中央社資料照）上週台股漲多回檔，展望仍偏樂觀。圖為亞洲工業4.0暨智慧製造系列展。（中央社資料照）

■林永祥

上週台股經歷劇烈震盪，上週一（8月18日）加權指數一度衝上24,482點，創下歷史新高，延續上半年以來多頭氣勢。然而，漲多之後隨即出現回檔，上週三重挫超過700點，跌破月線，市場情緒一度轉向謹慎。上週在電子權值股與產業龍頭帶動下，反彈336點，收復月線，顯示多頭仍有韌性。這波修正不僅反映獲利了結壓力，也為投資人提供進場機會，尤其在經濟基本面穩健、產業轉型加速的背景下，台股展望仍偏樂觀。

電子類產品推動台灣出口成長

從經濟面來看，台灣作為全球科技供應鏈樞紐，受惠於AI與數位轉型需求，成長動能強勁。根據財政部最新數據，台灣出口連續多月正成長，2025年7月出口年增率為41.98%，高於前值33.71%，主要是由電子類產品出口所推動，反映全球科技復甦趨勢。另就產業面觀察，本周強勢族群以AI相關供應鏈為主，包括伺服器、PCB與自動化設備等，這些族群不僅受惠內需升級，也搭上國際AI熱潮，隨著下半年旺季到來，這些強勢族群有望持續發酵。

特別值得一提的是，輝達GB200與GB300系列產品於第三季出貨旺盛，不僅推升輝達市值成長，也帶動AI伺服器供應鏈全面爆發，高階PCB與CCL需求激增，下半年營收成長動能強勁，再加上輝達GB300預計第四季放量，進一步放大產業效應。台灣作為主要供應鏈基地，受惠最大。

機器人展是亮點 資金流入自動化族群

另一亮點是，從8月20日起為期4天，台灣機器人與智慧自動化展於南港展覽館盛大開展，以AI與智慧製造為核心，聚焦產線升級技術，展出涵蓋智慧製造、關鍵零組件與機器人應用，吸引國內外領導廠商參與。這不僅展示台灣自動化產業實力，也挹注相關概念股動能。展覽期間，預期將帶動資金流入自動化族群，強化產業升級題材，尤其在全球供應鏈重組下，台灣智慧製造優勢凸顯。

此外，中國反內卷化政策持續發酵，透過減產與去落後產能，針對汽車、光伏、水泥與工程機械等傳統產業進行調整。這波政策旨在緩解無序競爭，提升產業利潤率，對台灣傳產族群帶來正面影響。一直以來中國傳產削價競爭狀況嚴重，影響台廠出口競爭力；如今中國政府呼籲減產有望穩定供給，緩解台股塑膠、鋼鐵等傳產壓力，利多後續表現。

總結而言，台股本週雖有回檔，但經濟產業面穩健，AI與自動化等強勢族群提供支撐，國際降息預期更添助力，投資人可把握修正機會布局，但需注意市場波動風險。建議透過ETF投資，如追蹤台股科技或AI題材的ETF產品，捕捉產業趨勢機會，或可透過台股市值型ETF穩健參與多頭行情。

（作者為永豐投信投資長、副總經理）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財