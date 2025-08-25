〈財經週報-看盤焦點〉台股在AI浪潮與國際變局下的機會與挑戰

上週台股漲多回檔，展望仍偏樂觀。圖為亞洲工業4.0暨智慧製造系列展。（中央社資料照）

■林永祥

上週台股經歷劇烈震盪，上週一（8月18日）加權指數一度衝上24,482點，創下歷史新高，延續上半年以來多頭氣勢。然而，漲多之後隨即出現回檔，上週三重挫超過700點，跌破月線，市場情緒一度轉向謹慎。上週在電子權值股與產業龍頭帶動下，反彈336點，收復月線，顯示多頭仍有韌性。這波修正不僅反映獲利了結壓力，也為投資人提供進場機會，尤其在經濟基本面穩健、產業轉型加速的背景下，台股展望仍偏樂觀。

電子類產品推動台灣出口成長

從經濟面來看，台灣作為全球科技供應鏈樞紐，受惠於AI與數位轉型需求，成長動能強勁。根據財政部最新數據，台灣出口連續多月正成長，2025年7月出口年增率為41.98%，高於前值33.71%，主要是由電子類產品出口所推動，反映全球科技復甦趨勢。另就產業面觀察，本周強勢族群以AI相關供應鏈為主，包括伺服器、PCB與自動化設備等，這些族群不僅受惠內需升級，也搭上國際AI熱潮，隨著下半年旺季到來，這些強勢族群有望持續發酵。

特別值得一提的是，輝達GB200與GB300系列產品於第三季出貨旺盛，不僅推升輝達市值成長，也帶動AI伺服器供應鏈全面爆發，高階PCB與CCL需求激增，下半年營收成長動能強勁，再加上輝達GB300預計第四季放量，進一步放大產業效應。台灣作為主要供應鏈基地，受惠最大。

機器人展是亮點 資金流入自動化族群

另一亮點是，從8月20日起為期4天，台灣機器人與智慧自動化展於南港展覽館盛大開展，以AI與智慧製造為核心，聚焦產線升級技術，展出涵蓋智慧製造、關鍵零組件與機器人應用，吸引國內外領導廠商參與。這不僅展示台灣自動化產業實力，也挹注相關概念股動能。展覽期間，預期將帶動資金流入自動化族群，強化產業升級題材，尤其在全球供應鏈重組下，台灣智慧製造優勢凸顯。

此外，中國反內卷化政策持續發酵，透過減產與去落後產能，針對汽車、光伏、水泥與工程機械等傳統產業進行調整。這波政策旨在緩解無序競爭，提升產業利潤率，對台灣傳產族群帶來正面影響。一直以來中國傳產削價競爭狀況嚴重，影響台廠出口競爭力；如今中國政府呼籲減產有望穩定供給，緩解台股塑膠、鋼鐵等傳產壓力，利多後續表現。

總結而言，台股本週雖有回檔，但經濟產業面穩健，AI與自動化等強勢族群提供支撐，國際降息預期更添助力，投資人可把握修正機會布局，但需注意市場波動風險。建議透過ETF投資，如追蹤台股科技或AI題材的ETF產品，捕捉產業趨勢機會，或可透過台股市值型ETF穩健參與多頭行情。

（作者為永豐投信投資長、副總經理）

