〈財經週報-台股熱點〉中國出手整頓石化產能 台塑三寶齊揚

塑化概念股股價與營收

記者張慧雯／專題報導

受到中國對石化產業實施調控政策，市場認為此舉有望改善產業結構、減少價格競爭，近期塑化股價表現強強滾，台塑（1301）、南亞（1303）、台塑化（6505）上週全站上40元大關，台化（1326）也回到30元以上，台聚（1304）集團旗下華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）股價全面回溫、全數回到11元之上。

市場訊息指出，中國政府針對石油和煉油產業即將面臨產能過剩的壓力，計劃淘汰小規模落後產能，推動老舊設施升級改造，相關政策措施最快將9月正式出爐，主要是想解決產能過剩、優化產業結構，促進產業轉型升級；對此台塑化認為，政策想要改善是好事，但仍需視實際的產能變化，下游塑化業者咸認「朝正向發展」，但也坦言「實際成效仍待觀察」。

印度課PVC反傾銷稅 華夏業績不看淡

華夏也認為，9月印度雨季結束進入傳統旺季，加上印度PVC反傾銷稅（ADD）終裁，最慢在90天內就會開始執行，由於華夏稅率僅次於韓國韓華，有機會帶來需求反轉，期待9月底能有好消息。

根據法人最新報告分析，儘管中國刺激政策提振需求效益尚不明顯，市況平淡、能見度不高，且美國關稅政策變數仍在，但進入旺季，基本需求支撐，預估塑化產業第三季營收可望呈現季增，營運有機會擺脫第二季的低谷，塑化股中仍看好台塑、台塑化，目標價分別為45元、50元。

至於塑化股中的特用化學族群也備受市場資金青睞，法人最新報告看好三福化（4755）與上品（4770），目標價分別為135元、370元。法人指出，展望後市，三福化主要客戶先進封裝產能上半年持續開出、工程收入有望於季底認列，預估第三季與第四季營收季增3%、11%；至於上品則受惠台灣建廠案持續出貨、中國地區訂單逐步明朗、美國地區台系客戶建廠案於第四季起貢獻，同時有望認列化學品廠建廠案，第四季將有明顯成長。

