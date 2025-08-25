晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-台股熱點〉中國出手整頓石化產能 台塑三寶齊揚

2025/08/25 05:30

塑化概念股股價與營收塑化概念股股價與營收

記者張慧雯／專題報導

受到中國對石化產業實施調控政策，市場認為此舉有望改善產業結構、減少價格競爭，近期塑化股價表現強強滾，台塑（1301）、南亞（1303）、台塑化（6505）上週全站上40元大關，台化（1326）也回到30元以上，台聚（1304）集團旗下華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）股價全面回溫、全數回到11元之上。

市場訊息指出，中國政府針對石油和煉油產業即將面臨產能過剩的壓力，計劃淘汰小規模落後產能，推動老舊設施升級改造，相關政策措施最快將9月正式出爐，主要是想解決產能過剩、優化產業結構，促進產業轉型升級；對此台塑化認為，政策想要改善是好事，但仍需視實際的產能變化，下游塑化業者咸認「朝正向發展」，但也坦言「實際成效仍待觀察」。

印度課PVC反傾銷稅 華夏業績不看淡

華夏也認為，9月印度雨季結束進入傳統旺季，加上印度PVC反傾銷稅（ADD）終裁，最慢在90天內就會開始執行，由於華夏稅率僅次於韓國韓華，有機會帶來需求反轉，期待9月底能有好消息。

根據法人最新報告分析，儘管中國刺激政策提振需求效益尚不明顯，市況平淡、能見度不高，且美國關稅政策變數仍在，但進入旺季，基本需求支撐，預估塑化產業第三季營收可望呈現季增，營運有機會擺脫第二季的低谷，塑化股中仍看好台塑、台塑化，目標價分別為45元、50元。

至於塑化股中的特用化學族群也備受市場資金青睞，法人最新報告看好三福化（4755）與上品（4770），目標價分別為135元、370元。法人指出，展望後市，三福化主要客戶先進封裝產能上半年持續開出、工程收入有望於季底認列，預估第三季與第四季營收季增3%、11%；至於上品則受惠台灣建廠案持續出貨、中國地區訂單逐步明朗、美國地區台系客戶建廠案於第四季起貢獻，同時有望認列化學品廠建廠案，第四季將有明顯成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財