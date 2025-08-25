〈財經週報-台股熱點〉國防預算衝高 無人機加速起飛

無人機概念股股價與營收

記者王憶紅／專題報導

國防部軍購局無人機題材持續，再加上明年度國防預算達9,495億元，創史上最高激勵，無人機概念股上週股價表現相對亮麗。其中，雷虎（8033）上週五從處置股票出關，開盤不久即攻上漲停141元，創歷史新高價，雖然終場以上漲5元的133.5元作收，但股價週漲幅仍達11.72%，長榮航太（2645）週漲幅則有6.09%，漢翔（2634）也有2.65%，而亞航（2630）因被列入處置股票、買盤縮手，週跌幅達8.2%。

兆豐投顧副總黃國偉指出，無人機概念股在政策加持、全球增加軍費支出，且無人機戰場應用獲得肯定下，後市仍看好。

請繼續往下閱讀...

上週行政院院會通過明年度中央政府總預算，歲入編列2.8兆元，歲出編列約3兆元，其中國防預算達9,495億元，占明年GDP的3.32%，創歷史新高，較今年增加1768億元、年增22.9%。國防部也證實，明年度特別預算中，包括新的軍購預算，不過，金額不便說明。

500億無人機標案 雷虎、長榮航太搶攻

雷虎、長榮航太對國防部軍備局的4.87萬架、採購金額上看500億元的無人機標案，目前正積極評估中，漢翔、亞航具備製造生產能力，也可望與得標廠商合作，搶攻商機。

雷虎積極布局無人機市場，更計畫在美國投資建設無人機關鍵組件及馬達量產基地，而雷虎美國廠最快預計年底到明年第一季完成。長榮航太除是國防部第一波軍用商規艦載監偵型無人機標案得標廠商外，也具有整機製造能量。

漢翔積極發展無人機反制系統，預計最快在9月航太展登場。亞航上週一股價盤中攻上66元，創下逾2年新高，隔日即列入處置股票，處置期間到9月3日，每5分鐘撮合一次。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法