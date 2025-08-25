〈財經週報-對等關稅〉關稅與匯率夾擊 經部多管齊下支持出口供應鏈

經濟部啟動「出口供應鏈支持方案」，協助受影響產業減緩美國對等關稅衝擊。（資料照）

經濟部協助中小企業應對美國關稅變局

為減緩美國對等關稅衝擊，經濟部啟動「出口供應鏈支持方案」，協助受影響產業調整體質，本月7日全面受理，4項協助措施包括「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」；另為避免匯率侵蝕企業營運獲利，也與銀行合作推出「遠期外匯避險優惠方案」。

經濟部表示，外銷貸款優惠保證和中小微企業貸款加碼措施，申請資格上凡是今年一定期間的營收相較去年同期、去年下半年月平均，或今年1至2月平均衰退達10%，皆可申請。

研發轉型補助 中小企業每家最高500萬

外銷貸款優惠保證加碼部分，中小微企業保證額度每家6,000萬元、保證成數9.5成，並加碼減免保證手續費最長2年；非中小微企業保證額度每家1億元、保證成數8至9成。

中小微企業貸款加碼部分，針對員工30人以下的中小微企業提供利率最高2.22%、貸款額度最高3,500萬元。貸款250萬元內提供每家業者1.5%的利率減碼，為期6個月，且提供最低9成的信用保證，貸款100萬元內保證成數一律10成。另，員工超過30人且營收下滑超過15%者，則可申請「振興專案貸款」，提供同等貸款額度與優惠條件，協助企業維持營運彈性。

研發轉型補助部分，針對製造業提供研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助（限中小企業）每家最高500萬元，產業聯盟最高4000萬元，補助範疇包含雙軸轉型、技術加值、跨域整合及行銷協助等。另加碼全新設備購置費編列上限40%，用於購置研發、檢測及生產相關全新設備，透過技術升級來維繫產業競爭力，經濟部研擬將設備補助上限提高至50%。

協助企業全球布局 單一企業最高補助500萬

爭取海外訂單部分，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2,000萬元，補助標的包括在海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等契約，協助企業布局全球，爭取訂單。

另，針對匯率風險，經濟部結合中小企業信用保證基金及公民營銀行，推出「協助中小企業取得避險額度信用保證措施」，針對申辦外銷貸款且有預售遠期外匯避險需求的中小企業，額外提供最高6000萬元避險交易保證額度，保證成數一律10成，並全面免收保證手續費。

經濟部補充，合作銀行不加收手續費及保證金，並提供優惠匯率，以低門檻、低成本、低風險方式協助中小企業進行匯率避險，減輕財務負擔，並避免外銷利潤遭匯率波動侵蝕，目前已有第一銀、台企銀及玉山銀參與，後續將有更多銀行加入。經濟部也提供免付費諮詢專線「0800-280-280」， 並設網頁專區（https://assist.nat.gov.tw/），供業者查詢最新訊息。

