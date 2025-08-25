晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-對等關稅〉關稅與匯率夾擊 經部多管齊下支持出口供應鏈

2025/08/25 05:30

經濟部啟動「出口供應鏈支持方案」，協助受影響產業減緩美國對等關稅衝擊。（資料照）經濟部啟動「出口供應鏈支持方案」，協助受影響產業減緩美國對等關稅衝擊。（資料照）

記者廖家寧／專題報導

經濟部協助中小企業應對美國關稅變局經濟部協助中小企業應對美國關稅變局

為減緩美國對等關稅衝擊，經濟部啟動「出口供應鏈支持方案」，協助受影響產業調整體質，本月7日全面受理，4項協助措施包括「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」；另為避免匯率侵蝕企業營運獲利，也與銀行合作推出「遠期外匯避險優惠方案」。

經濟部表示，外銷貸款優惠保證和中小微企業貸款加碼措施，申請資格上凡是今年一定期間的營收相較去年同期、去年下半年月平均，或今年1至2月平均衰退達10%，皆可申請。

研發轉型補助 中小企業每家最高500萬

外銷貸款優惠保證加碼部分，中小微企業保證額度每家6,000萬元、保證成數9.5成，並加碼減免保證手續費最長2年；非中小微企業保證額度每家1億元、保證成數8至9成。

中小微企業貸款加碼部分，針對員工30人以下的中小微企業提供利率最高2.22%、貸款額度最高3,500萬元。貸款250萬元內提供每家業者1.5%的利率減碼，為期6個月，且提供最低9成的信用保證，貸款100萬元內保證成數一律10成。另，員工超過30人且營收下滑超過15%者，則可申請「振興專案貸款」，提供同等貸款額度與優惠條件，協助企業維持營運彈性。

研發轉型補助部分，針對製造業提供研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助（限中小企業）每家最高500萬元，產業聯盟最高4000萬元，補助範疇包含雙軸轉型、技術加值、跨域整合及行銷協助等。另加碼全新設備購置費編列上限40%，用於購置研發、檢測及生產相關全新設備，透過技術升級來維繫產業競爭力，經濟部研擬將設備補助上限提高至50%。

協助企業全球布局 單一企業最高補助500萬

爭取海外訂單部分，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2,000萬元，補助標的包括在海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等契約，協助企業布局全球，爭取訂單。

另，針對匯率風險，經濟部結合中小企業信用保證基金及公民營銀行，推出「協助中小企業取得避險額度信用保證措施」，針對申辦外銷貸款且有預售遠期外匯避險需求的中小企業，額外提供最高6000萬元避險交易保證額度，保證成數一律10成，並全面免收保證手續費。

經濟部補充，合作銀行不加收手續費及保證金，並提供優惠匯率，以低門檻、低成本、低風險方式協助中小企業進行匯率避險，減輕財務負擔，並避免外銷利潤遭匯率波動侵蝕，目前已有第一銀、台企銀及玉山銀參與，後續將有更多銀行加入。經濟部也提供免付費諮詢專線「0800-280-280」， 並設網頁專區（https://assist.nat.gov.tw/），供業者查詢最新訊息。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財