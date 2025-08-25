晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-對等關稅〉學者憂經濟三波衝擊 建議降息緩解出口商壓力

2025/08/25 05:30

製造業陸續有減班或週休三日，學者建議央行考慮適度降息、引導新台幣貶值。（資料照）製造業陸續有減班或週休三日，學者建議央行考慮適度降息、引導新台幣貶值。（資料照）

記者徐子苓／專題報導

美國對等關稅上路，台灣暫時性稅率20%，對製造業衝擊已浮現，陸續有部分企業開始減班休息或週休三日。學者擔憂對台灣經濟有三波影響，從出口衰退、民間投資下降到內需冷卻，建議央行考慮適度降息、引導新台幣貶值，讓出口商先從匯損中喘息。

中央大學經濟系教授吳大任表示，台灣各大產業都會受到美國關稅影響，但供應鏈上中下游企業承受能力不一，毛利率較低的廠商若還要額外承受關稅、匯損的負擔，衝擊較大，甚至可能停工接單。

吳大任分析，對等關稅對台灣經濟有三波影響︰首當其衝的是出口衰退，若廠商減少接單或停止接單，對美國出口下降，將直接影響出口在GDP的占比；第二波是民間投資下降，考量到高關稅可能造成長期虧損，有些企業可能選擇離開台灣，或停止投資台灣，這也會影響到GDP成長；第三波是內需產業受影響，一旦出口廠商訂單減少或虧損，無薪假和失業率可能會上升，造成國內家庭所得的不確定性，衝擊民眾的消費意願，進而導致內需冷卻，因此不管出口還是內需產業都會受到衝擊。

台灣應思考能夠承受何種條件

雖然對等關稅仍有下調的可能性，但吳大任強調，川普畢竟以美國為優先，台灣須付出一定代價才能降低稅率，國內應思考能夠承受什麼樣的條件。

中經院院長連賢明同樣認為，川普在貿易談判上十分現實，低稅率必須拿大投資或大採購來換，韓國花了3,500億美元投資美國，都沒換到稅率不疊加條款，假設台灣真的鐵了心要換到該條款，「大家能不能接受對美幾千億美元的投資或採購？」

至於政府應如何因應關稅衝擊？吳大任建議，政府應該減少出口廠商的經營壓力，企業現在同時面臨關稅、台幣升值兩大利空，央行若適度降息，可擴大台美利差、引導台幣貶值，讓業者能夠喘息，又能避免直接阻升被美國列入匯率操縱國。另，針對金融面的衝擊，政府可放寬對企業、家戶的貸款條件或延期還款，協助他們度過難關。

各大經濟預測機構普遍預估，台灣今年經濟成長能夠「保3」，但呈上半年熱絡、下半年降溫的反差。台經院景氣預測中心主任孫明德同樣認為，因下半年內需疲弱但物價成長緩和，央行可以考慮祭出貨幣寬鬆政策，以刺激景氣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財