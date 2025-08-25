〈財經週報-對等關稅〉學者憂經濟三波衝擊 建議降息緩解出口商壓力

製造業陸續有減班或週休三日，學者建議央行考慮適度降息、引導新台幣貶值。（資料照）

記者徐子苓／專題報導

美國對等關稅上路，台灣暫時性稅率20%，對製造業衝擊已浮現，陸續有部分企業開始減班休息或週休三日。學者擔憂對台灣經濟有三波影響，從出口衰退、民間投資下降到內需冷卻，建議央行考慮適度降息、引導新台幣貶值，讓出口商先從匯損中喘息。

中央大學經濟系教授吳大任表示，台灣各大產業都會受到美國關稅影響，但供應鏈上中下游企業承受能力不一，毛利率較低的廠商若還要額外承受關稅、匯損的負擔，衝擊較大，甚至可能停工接單。

請繼續往下閱讀...

吳大任分析，對等關稅對台灣經濟有三波影響︰首當其衝的是出口衰退，若廠商減少接單或停止接單，對美國出口下降，將直接影響出口在GDP的占比；第二波是民間投資下降，考量到高關稅可能造成長期虧損，有些企業可能選擇離開台灣，或停止投資台灣，這也會影響到GDP成長；第三波是內需產業受影響，一旦出口廠商訂單減少或虧損，無薪假和失業率可能會上升，造成國內家庭所得的不確定性，衝擊民眾的消費意願，進而導致內需冷卻，因此不管出口還是內需產業都會受到衝擊。

台灣應思考能夠承受何種條件

雖然對等關稅仍有下調的可能性，但吳大任強調，川普畢竟以美國為優先，台灣須付出一定代價才能降低稅率，國內應思考能夠承受什麼樣的條件。

中經院院長連賢明同樣認為，川普在貿易談判上十分現實，低稅率必須拿大投資或大採購來換，韓國花了3,500億美元投資美國，都沒換到稅率不疊加條款，假設台灣真的鐵了心要換到該條款，「大家能不能接受對美幾千億美元的投資或採購？」

至於政府應如何因應關稅衝擊？吳大任建議，政府應該減少出口廠商的經營壓力，企業現在同時面臨關稅、台幣升值兩大利空，央行若適度降息，可擴大台美利差、引導台幣貶值，讓業者能夠喘息，又能避免直接阻升被美國列入匯率操縱國。另，針對金融面的衝擊，政府可放寬對企業、家戶的貸款條件或延期還款，協助他們度過難關。

各大經濟預測機構普遍預估，台灣今年經濟成長能夠「保3」，但呈上半年熱絡、下半年降溫的反差。台經院景氣預測中心主任孫明德同樣認為，因下半年內需疲弱但物價成長緩和，央行可以考慮祭出貨幣寬鬆政策，以刺激景氣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法