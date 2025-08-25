〈財經週報-時事求是〉在關稅風暴中

美國總統川普作風獨特，企業競逐美國市場，更需要有在不確定性提高下的決策能力。（路透）

■魏錫賓

上週美國政府公布了統一關稅表（HTS）2025年的第19版，往上承續川普總統2021年1月前次卸任之前每年經常性調整特定商品稅率的傳統。對等關稅談判還在繼續，即使沒談判，稅率也可能意外地改變，但在暫行稅率8月7日開始執行後，除了豁免的商品外，除非有新的變化，台灣企業想要競爭美國市場，要先受新稅率牽制。

川普在2025年4月初提出加徵對等關稅之後，美國進口的商品金額不再創高，從第一季約1兆美元，減至第二季只有不到8千5百億美元；包括中國在內，許多國家出口至美國的商品減少，然而，根據國內海關進出口統計，台灣第二季出口至美國的商品約460億美元，較第一季提高達40%。

若從經濟部統計的新訂單來看，2025年7月外銷訂單約576.4億美元，較上月增加1.5%，比去年同期提高15.2%，其中來自美國的訂單超過200億美元，也仍處在高點，且表現更佳，比上月多2.8%，較去年同期增加25.4%。

出口成績看來亮眼，但是企業合約的修改、訂單的消化需要時間，因此不管是提前拉貨或是AI相關需求的驅動，前述數據都未完全反映對等關稅的可能衝擊，而且突出的出口數據是集中在半導體、伺服器等商品，利潤原就微薄的部分傳統產品，難以避免地已受到創傷；總體數據有個體缺陷。另外，川普在7月31日公布對等關稅政策的修正版，台灣需加徵關稅20%，比工具機等商品的競爭對手日本還高。價格會說話，當品質差距不多，關稅差距的不利效果，長期恐會更加明顯。

修訂後的對等關稅在8月7日開始實施，除了半導體相關的科技產品等面臨美國232條款的調查外，稅率大致底定，但美國總統川普上任後的國際經濟環境已逐漸清晰：關稅稅率可能一直在變動，較以往更強烈的不確定性，恐將一直存在，且非關稅的壓力，或許還會陸續到來，企業恐怕不得不習慣在摸索中重新配置產能與新生產基地。

台灣企業不是沒有遇過關稅劣勢，我國自由貿易協定的簽署過去就少於韓國等競爭對手；只是對政府而言，這次更為棘手。川普想要重振美國製造的雄風，其他國家想要保住領先地位，不管最後如何妥協，二者本就是對抗性的存在。從政府間的角度來看，只有合作才有機會一起發展，而合作的前提是信任，可是個別國家任何改善競爭弱勢的行動、任何恢復出口動能的措施，在本質上卻可能都是減損彼此信任的政策；因應關稅衝擊，搭配國內市場的結構性改革，應是免不了了。

國際貿易的競爭，牽一髮而全身動，而川普並不習慣什麼都不動，在他前一次總統任期卸任之前，2020年的HTS是修訂到第28版；因此，關稅故事不會很快就有完結篇。

