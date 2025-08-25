〈財經週報-對等關稅〉美國關稅20+N上路 4大慘業快撐不住了

美國對台灣課徵暫時性關稅20%，工具機、模具、塑膠製品、電子材料等4產業面臨關稅風暴。（記者林菁樺攝）

記者林菁樺／專題報導

美國對台灣課徵暫時性關稅20%，初步評估，工具機、模具、塑膠製品、電子材料等4產業競爭力惡化，因主要競爭對手日本關稅15%，且我國為疊加關；而對我國影響最大的半導體「232調查」尚未有結果，更是隱憂。

台灣是全球半導體、電子零組件的重要供應鏈，AI商機更是讓我對美出口大躍進，貿易順差加大。根據經濟部估計，目前台灣對美出口對等關稅涵蓋範圍約占2成，近8成屬於「232條款」範圍的半導體、電子零組件等。

傳產居關稅海嘯第一排 電子材料也受影響

根據智庫評估報告，工具機、模具、塑膠製品與電子材料等4產業，因日本為我國在美國市場主要競爭國，且日本對等關稅為15%，而我國對等關稅為20%且疊加，以工具機來看，和日本稅率就差距近9%，而日圓近年貶勢凶猛、台幣則短期強升，匯率、關稅衝擊下，對我國產品在價格競爭力上相當不利，國內已有工具機廠開始減班休息，顯示傳產是關稅海嘯第一排。

至於電子材料等，因矽晶圓競爭國日本、韓國都降為15%，且未來還有涵蓋半導體基板與晶片稅的232條款尚未明朗，被列入惡化四產業之一。

我國輸美農工產品的既有平均MFN（最惠國待遇）稅率是3.3%，而MFN稅率的極端值出現在紡織成衣、自行車等貨品，稅率約10%到25%，因此疊加後最高45%稅率。但經濟部先前補充，MFN稅率在25%以上的產品有毛衣、T-shirt、鞋靴，占輸美金額只約0.016%，影響有限。

而對台灣影響最關鍵的是仍是「232條款」，因半導體、伺服器等電子產品範圍屬於232條款，並不受20%對等關稅影響，但川普已揚言要課徵100%、甚至300%關稅。雖然台積電、環球晶等已赴美投資設廠可望豁免，影響有限；但川普一日三變，智庫分析，投資面難免有衝擊，台灣在全球供應鏈中的角色若因關稅政策被削弱，國際資金投資台灣的意願可能下滑。

半導體等13項產業 智庫估影響持平

另，智庫初步分析，影響持平產業包含扣件、水五金、手工具、汽機車零組件、資訊硬體、電子零組件、通訊、半導體、鋼鐵、醫療器材、製藥、食品及生技特化等13項產業。

外界關切的汽機車零組件、半導體等影響衝擊估「持平」，原因是日本汽車關稅雖降至15%，但日本AM零件市占率僅2%，與我國AM汽車零組件產品非競爭關係；半導體則因232調查尚未正式公布，而鋼鋁也適用232條款，美國對全球均課高達50%稅率，都與對等關稅不重複課稅，未因我國對等關稅20%稅率出爐而產生劇烈衝擊。

至於水五金、模具等產業，則因主要對手中國稅率高於台灣，資訊硬體、通訊多已於越南、墨西哥等國設置產能，可彈性調配產能，因此也被歸為影響持平產業。

