從預售到房貸 房市「排」出亂象

〔記者徐義平／台北報導〕近幾年房市不論處於熱絡還是急凍時期，唯一不變的就是時有排隊現象。房產業者指出，房市熱絡時，三不五時就傳出新案接待中心出現民眾搬摺疊椅排隊拿預約單的情形；如今房市冷卻，排隊現象轉向房貸申請，不論新青安或交屋房貸，都出現排長龍需要時間消化。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，當市場氣氛極度熱絡時，易引起民眾「錯失恐懼」，並掀起跟風買房效應，加上房產業者提供「早鳥購屋優惠」，多重因素下衍生排隊買房現象。自從「平均地權條例」修正案上路後，預售屋已禁止轉售，無法投機脫手，購買預售屋的民眾若不打算長期持有，其實沒必要跟風買房。

而過去幾年房市出現買氣供不應求，後續又發生貸款供不應求，其實有著因果關係。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，過去因疫情衝擊，美國帶頭實施無上限量化寬鬆、零利率等措施，刺激通膨及購屋需求，尤其具「期貨」特性的預售屋，在付款條件的優勢驅動下，引發排隊搶房現象。

但隨著預售屋要進入交屋階段，從期貨轉為現貨，需要大量房貸資金支援，卻碰上央行信用管制及房貸總量管制，房貸申貸排長龍、成數不足甚至利率拉高等現實，造成房市違約、解約等買氣急凍現象，尤其各類資訊傳播的推波助瀾，更加深民眾的焦慮與不安。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行緊縮房貸政策後，的確讓部分申貸民眾撥款受到影響，讓房貸走向賣方市場，利率、手續費與申請難度都拉高，而後續預售案陸續完工要進入交屋階段，房貸資金需求仍偏多，因此要觀察後續預售案交屋是否順利。

