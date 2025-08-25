晴時多雲

新青安近尾聲 補貼料難再續

2025/08/25 05:30

新青安上路兩個年度撥貸戶數與金額比較新青安上路兩個年度撥貸戶數與金額比較

〔記者徐義平／台北報導〕新青安貸款利息補貼時程已過三分之二，內政部去年十一月已於立法院業務報告時明確表達，利息補貼一．五碼到期後將不再加碼，預期最優惠的新青安貸款將走入歷史。

2年撥貸逾12萬戶、近兆元

根據財政部統計，自二○二三年八月至二○二五年七月，新青安撥貸戶數超過十二萬戶、撥貸金額近一兆元；其中，二○二三年八月至二○二四年七月撥貸約七．○五萬戶、金額逾五三○四億元，而二○二四年八月至二○二五年七月，撥貸約五．○六萬戶、金額逾四○六九億元。

房產業者指出，新青安第二年度撥貸戶數與金額，較第一年度分別減少二十八．二二％及二十三．二八％，而且，目前新青安申貸不僅要排隊，甚至有可能申請不到。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，自新青安開辦以來，外界把房價上漲矛頭指向該政策，認為此政策是掀起房價暴漲的源頭，在多方指責下，後續新青安幾乎已無續命可能。不過，他指出，當初開辦新青安是為降低首購的購屋負擔，透過加碼利息補貼來取代舊青安；若後續新青安不續辦，可回歸舊青安，或再研議新的方案。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，二○二三年「平均地權條例」修正案還在研議時，房市買氣就回測，但同年八月新青安上路，加大申貸總額、拉長寬限期、還款年限，以及加碼利息補貼額度，促使新青安單月核貸突破八千戶，對比舊青安單月二千戶，顯著翻倍增加。

不過，隨著去年七月檢討精進方案，從申請資格限制加嚴、落實貸前審核、貸後管理及稽查，以及針對投機客、人頭戶及貸後轉租等違規戶開刀，讓公股行庫在甄審上更謹慎，甚至降低承作意願。

