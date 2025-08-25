新青安近尾聲 補貼料難再續

新青安上路兩個年度撥貸戶數與金額比較

〔記者徐義平／台北報導〕新青安貸款利息補貼時程已過三分之二，內政部去年十一月已於立法院業務報告時明確表達，利息補貼一．五碼到期後將不再加碼，預期最優惠的新青安貸款將走入歷史。

2年撥貸逾12萬戶、近兆元

根據財政部統計，自二○二三年八月至二○二五年七月，新青安撥貸戶數超過十二萬戶、撥貸金額近一兆元；其中，二○二三年八月至二○二四年七月撥貸約七．○五萬戶、金額逾五三○四億元，而二○二四年八月至二○二五年七月，撥貸約五．○六萬戶、金額逾四○六九億元。

房產業者指出，新青安第二年度撥貸戶數與金額，較第一年度分別減少二十八．二二％及二十三．二八％，而且，目前新青安申貸不僅要排隊，甚至有可能申請不到。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，自新青安開辦以來，外界把房價上漲矛頭指向該政策，認為此政策是掀起房價暴漲的源頭，在多方指責下，後續新青安幾乎已無續命可能。不過，他指出，當初開辦新青安是為降低首購的購屋負擔，透過加碼利息補貼來取代舊青安；若後續新青安不續辦，可回歸舊青安，或再研議新的方案。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，二○二三年「平均地權條例」修正案還在研議時，房市買氣就回測，但同年八月新青安上路，加大申貸總額、拉長寬限期、還款年限，以及加碼利息補貼額度，促使新青安單月核貸突破八千戶，對比舊青安單月二千戶，顯著翻倍增加。

不過，隨著去年七月檢討精進方案，從申請資格限制加嚴、落實貸前審核、貸後管理及稽查，以及針對投機客、人頭戶及貸後轉租等違規戶開刀，讓公股行庫在甄審上更謹慎，甚至降低承作意願。

