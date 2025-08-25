中股非理性繁榮 分析師︰恐泡沫化

中國經濟面臨美國關稅和房地產危機加深的雙重壓力，股市卻脫節仍在展延牛市，分析師警告，泡沫正在形成。（彭博資料照）

關稅戰、房地產、通縮危機揮不去 牛市難以為繼

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管中國經濟面臨美國關稅和房地產危機加深的雙重壓力，股市卻仍在展延牛市，這種脫節引發投資人懷疑這輪漲勢能否持久，一些分析師更警告，中國股市已出現泡沫。

彭博報導，過去一個月，中國國內股市市值增加近一兆美元，上證綜合指數創下十年新高，滬深三百指數從今年低點也反彈二十％以上。與此同時，中國最近公布的幾乎所有經濟指標，無論是消費趨勢、房價和通膨，都向投資人敲響警鐘。

請繼續往下閱讀...

中國股市這輪漲勢，是由滿手現金的投資人在缺乏其他選擇的情況下轉入股市所推動，儘管股市穩步上漲可能顯示突然回檔的風險較小，但一些分析師警告，泡沫正在形成。野村控股提醒，中國股市已出現「非理性繁榮」，而TS Lombard則稱，這種錯配是「市場牛市」與「宏觀熊市」之間的對峙。

瑞士隆奧銀行（Lombard Odier）駐新加坡高級宏觀策略師李霍民表示：「市場可能預期總體經濟基本面將會改善，無論這種預期是否正確。但如果通膨率維持在接近零的水平，且企業定價權因內需疲軟而面臨嚴重阻力，那麼牛市將難以為繼。」

螺旋式通縮削弱中國的企業定價權，這是投資人對當前股市反彈可持續性，產生懷疑的最大原因之一。

中國七月消費者物價指數（CPI）持平，生產者物價指數（PPI）連續三十四個月下降。儘管北京當局已啟動抑制產能過剩和價格戰的行動，但迄今收效甚微。滬深三百指數成分股十二個月獲利預期已較今年高點下滑二．五％。激烈的價格競爭已重創京東和吉利汽車等公司的利潤。

刺激政策變得複雜 可能加劇股市泡沫

這些令人不安的情況加劇外界對北京當局將加強刺激經濟的預期。但迄今為止的政策措施顯示，中國官員正在避開大規模刺激方案，而是傾向於採取審慎的措施。野村表示，股市上漲也使得因應經濟放緩的政策變得更加複雜，因為促進成長措施可能會加劇股市泡沫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法