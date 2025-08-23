晴時多雲

飆股幕後》BBU業績將倍增 順達2個月漲逾一倍

2025/08/23 05:30

電池模組大廠順達因BBU營收持續成長，股價持續走高。（取自業者官網）電池模組大廠順達因BBU營收持續成長，股價持續走高。（取自業者官網）

記者歐宇祥／特稿

近日AI伺服器供應鏈交投熱，BBU（電池備援電力模組）族群也備受關注，電池模組大廠順達（3211）因BBU營收持續成長，股價持續走高，從6月低點175元起算至昨日最高點378元，2個月股價最高累積漲幅達1.16倍；昨一度強漲逾8%，終場雖小跌2元、以345元作收，但仍一度創下378元新天價，成交量逾2.5萬張。

順達總經理張崇興日前指出，下半年仍以BBU為營運重要成長動能，預期下半年營運有望優於上半年，但因占營收比重大宗的IT業務仍較為壓抑，加上新台幣匯率波動，全年保守看待，匯率仍將是下半年營運最大變數。

順達第二季稅後淨利5.94億元，每股稅後盈餘（EPS）3.89元，季增2.6倍，但年減56%，上半年稅後淨利7.57億元、年減52%，每股稅後盈餘（EPS）4.96元。營業利益衰退主因就是匯率因素與IT市況受關稅影響而不振所致，此外，去年同期有處分不動產利益逾11億元；該公司前7月累計營收為66.3億元，年減21%。

順達過往都以筆電產品等IT領域占營收比重大宗，近年因BBU需求持續提升，非IT業務蒸蒸日上，順達預估下半年非IT營收比重將達到3至4成，BBU營收有望翻倍，毛利率也有望因非IT營收提升而拉升，整體營運受總經與市況影響的幅度也會降低。

昨日外資賣超順達3918張、已為連5賣，本週5個營業日外資合計賣超7117張、投信合計買超3212張，加上截至本週四為止，融資連續7個交易日增加，合計近5500張，在內資進場下，推升順達股價走高。

