飆股幕後》沾光母公司漢唐 漢科本月大漲41%

記者洪友芳／特稿

半導體廠務系統廠漢科（3402）昨股價逆勢上漲，盤中最高達137元，創新天價，終場收129元，上漲2.5元，成交量5811張。外資從8月起日日買超，連15買、累計近3300張後，到昨天才轉賣超，加上大股東漢唐（2404）近期登上「千金股」行列，帶動漢科本月以來漲幅逾41%。

漢科成立達35年之久，漢唐持股13.32%，為第一大法人股東，半導體製程管路與二次配（Hook up）規劃設計及施工是漢科主要業務，高達7成以上比重，無塵室機電工程、特殊氣體瓶櫃及廢氣處理機等則約占2成。

最大客戶占營收比超過3成，隨著大客戶往海外擴產，漢科近幾年也陸續在美國、日本與德國成立子公司，就近服務客戶。

漢科今年上半年營運逐季走高，累計營收25.23億元、年減7.35%，創歷年同期次高；稅後淨利2.89億元、年增24.28%，每股稅後盈餘3.96元，創歷年同期新高。

展望營運後市，隨著AI帶動先進製程、高頻寬記憶體需求暢旺，客戶建廠計畫明確，漢科除了承接客戶在新竹、台中、嘉義、台南、高雄的廠務訂單，也延伸到海外，搭上「美國製造」列車，訂單能見度已達2026年，營運展望樂觀。

8月以來，外資日日買超，直到昨日才轉賣，持股比重增加到6.17%，較上月的2.21%增持近2倍。不過，外資昨轉賣超320張，且融資從8月7日起到週四增加約1千張、增幅近1倍，由於股價正值高檔，投資人宜留意風險。

