旺矽、穎崴續擴產 拚下半年營運

2025/08/22 05:30

旺矽產能供不應求，對客戶交期拉長。（資料照）旺矽產能供不應求，對客戶交期拉長。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕面對下半年關稅等大環境挑戰，半導體測試介面廠旺矽（6223）、穎崴（6515）因應客戶對人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）晶片測試需求強勁，持續擴產，力拚下半年營運持續成長。

旺矽表示，探針卡占公司營收比重達70%，隨著AI、HPC與高速數據傳輸的市場導向，高階晶片對高頻、高速等測試需求爆發，帶動公司測試的探針卡包括CPC（懸臂式）、VPC（垂直式）與MEMS（微機電）出貨動能強勁。

旺矽產能供不應求，對客戶交期拉長，甚至訂單外溢，為了改善供給問題，該公司正積極擴產，希望能縮短交期。旺矽上半年營收61.21億元、年增37.86%，稅後盈餘13.52億元、年增44.29%，每股稅後盈餘14.35元，營收與獲利皆創同期新高，旺矽對今年全年營運審慎樂觀。

穎崴主要生產高頻高速測試座（Coaxial Socket）、垂直探針卡和MEMS探針卡等，受惠AI、HPC等高階晶片測試需求強勁，上半年營收38.19億元、年增64.02%，稅後盈餘8.17億元、年增92.94%，每股稅後盈餘22.97元，營收與獲利皆創同期新高。穎崴表示，去年下半年營收基期雖高，但公司力拚較去年同期成長。

穎崴指出，隨著2.5D、3D、CoWoS等半導體先進封裝時代來臨，穎崴具備「半導體測試介面AI plus全方位解決方案」，主要攻AI、HPC、ASIC等市場應用；同時，今年在探針卡產品線營收占比將持續增長與擴大市占率，為今年下半年成長注入動能可期。

