5大銀行房貸利率破2.3% 16年新高

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行房市管制措施逐步發酵，加上國銀遵守《銀行法》第72條之2規定，在房貸放款上更加審慎，普遍採取「以價制量」策略，使房貸利率持續攀升。根據央行最新統計，7月五大銀行新承作房貸平均利率突破2.3%，達到2.303%，創下2009年1月以來的逾16年半新高。

新青安占4成 1年來新高

五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）向來是觀察房市的重要風向球。央行官員指出，7月新承作房貸金額達709.24億元，較6月增加45.46億元，主要因部分貸款遞延以及銀行整批分戶貸款增加。其中，承作新青安貸款286億元，占比40.28%，為2024年7月以來新高。

對於當前房市看法，央行官員表示，從六都買賣移轉棟數觀察，7月交易量比去年同期減少29%，顯示量縮態勢明顯，「大家不再那麼看好房市」，買氣已有降溫情況。不過，房價大致呈現盤整，部分預售屋價格仍然上漲，視區域而異。

根據統計，7月六都買賣移轉棟數為18856棟，月增4.2%、年減29%；觀察中古屋市場的信義房價指數，7月大台北地區房價指數則比6月增加0.14%、年減0.79%。

值得注意的是，雖然央行政策利率並未調整，但房貸利率已連續13個月上揚。7月五大銀行新承作房貸平均利率2.303%，較6月再增0.02個百分點。央行官員解釋，主要因銀行受第七波選擇性信用管制措施、國銀自主總量管制，以及《銀行法》第72條之2規範影響，放貸更加審慎，銀行多以調高利率因應。

