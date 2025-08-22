央行年會登場 全球關注鮑爾最後演說

聯準會主席鮑爾將於傑克森霍爾全球央行年會發表最後演說。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在聯準會主席鮑爾將於傑克森霍爾全球央行年會發表最後演說前兩天，聯準會昨公布聯邦公開市場委員會（FOMC）七月會議紀要，顯示川普政府的關稅措施已加劇利率制定決策者間的分歧，而多數官員表達出對通膨風險的疑慮、高於對勞動市場的擔憂。

在美國懷俄明州傑克森霍爾舉行的全球央行年會昨登場，將於明年五月卸任的鮑爾預定二十二日發表他最後演說，引發全球關注。此前鮑爾利用該演說引導投資人對利率走勢的預期，例如二○二二年他承諾採取嚴厲措施抑制通膨，去年他承諾降息以維護就業市場，這次市場則關注他是否會釋出進一步降息的動向。

請繼續往下閱讀...

7月Fed會議紀要 川普關稅加劇官員分歧

聯準會上月底以今年前半年經濟活動放緩，升高經濟前景不確定性為由，決議維持四．二五％至四．五％利率區間不變。會議紀要顯示，官員承認對升高的通膨與較疲軟的就業感到憂心，但十八個決策者中，多數判定「通膨走高風險是這兩個風險中較為嚴重的」。雖然會議紀要沒有公布官員身分，但聯準會理事華勒與鮑曼投票反對當時的決定，原因是逐漸疲軟的就業市場。

會議紀要顯示，委員會成員對關稅將產生一次性價格影響或更持久的通膨衝擊展開辯論，幾位出席者強調，通膨已長期高於二％，如果高關稅對通膨的衝擊持續存在，將增加長期通膨預期的風險。許多官員也強調，關稅的全面影響，可能要一段時間才會在消費商品與服務價格中顯現。

鮑爾在會議後的記者會上表示，關稅引發的通膨影響可能是暫時的，但聯準會必須防範較長久的衝擊。

挺利率按兵不動 川普要Fed理事庫克下台

川普一再施壓鮑爾降息未果後，二十日他將矛頭轉向支持利率按兵不動的聯準會理事庫克（Lisa Cook），要求她辭職下台。川普發文說，「庫克一定要辭職，現在！！！」並分享彭博有關聯邦住房金融局長普爾特呼籲對庫克的兩件抵押貸款展開更嚴格審查的報導。

庫克回應，「我無意因一條推文中提出的一些議題，而被脅迫辭去職務」。消息人士透露，庫克若不辭職，川普有意將她解聘。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法