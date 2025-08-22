4口家庭年所得低於164萬免繳綜所稅 明年報稅適用

行政院昨宣布明年減稅大利多，每人基本生活費將比今年再調高3000元、長照特別扣除額調高至18萬，四口家庭年所得低於164.1萬將免繳綜所稅。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院昨通過明年中央政府總預算案，行政院長卓榮泰表示，為增加民眾家庭可支配所得，政府減稅減輕民眾負擔，租屋青年所得在六十二．六萬元以下、四口家庭年所得在一六四．一萬以下、三代同堂年所得在二一二．四五萬元以下，都免繳綜所稅。而且，長照扣除額調高至十八萬元後，三代同堂的五口之家，年所得低於二一八．四五萬元不用繳稅。

租屋單身青年年所得低於62.6萬、三代同堂年所得212萬以下也免繳

卓榮泰指出，今年申報綜所稅時，政府除調高基本生活費、免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額外，並上調課稅級距，增加幼兒特別扣除額，同時調高房屋租金支出扣除金額且改列特別扣除額。政府將持續減稅，明年申報綜所稅時，每人基本生活費將再調高三千元，長照特別扣除額也將由十二萬元調高至十八萬元，完成立法後就可適用。

因此，明年申報綜所稅，租屋的單身青年年所得在六十二．六萬元以下、四口之家年所得在一六四．一萬以下、三代同堂年所得在二一二．四五萬元以下，都可以免繳所得稅。且長照扣除額調高完成修法後，三代同堂的五口之家（雙薪育有兩名幼兒，且有一名七十歲以上適用身障及長照扣除額），年所得低於二一八．四五萬元免繳稅。

總預算撥補勞保1200億 未撥補台電

另，外界關注總預算是否撥補勞健保？主計總處公務預算處長許永議說明，撥補勞保部分規劃一二○○億元，未來韌性特別預算中也有規劃撥補勞保一百億元。

韌性特別預算撥補健保200億

至於健保部分，明年度總預算雖未撥補，衛福部會計處長張育珍說明，韌性特別預算未來擬撥補健保二百億元。明年預算在健保基金保險收支部分淨短絀六七三億餘元，依法要收回安全準備來填補；整體而言，明年底安全準備餘額約為七九四億元，折合整個保險給付大約還有一○四億元，健保財務狀況還是可以支持到二○二六年。

對於明年度總預算未撥補台電，電價是否調漲，經濟部次長賴建信表示，經濟部對於電價秉持的原則就是尊重專業，電價議題將在電價審議委員會中討論。

