展優化支付體驗 跨境匯款0手續費

星展銀行（台灣）宣布針對個人與企業客戶推出全方位創新跨境支付解決方案；左起為星展銀行（台灣）消費金融處信用卡及無擔保貸款部主管林群凱、星展集團環球數位智慧支付負責人Sajish Pillai、星展銀行（台灣）環球金融交易服務處負責人陶曉昀、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有。（星展銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕隨著跨境交易需求日益升高，傳統支付模式面臨高額手續費、匯率波動、流程繁瑣、交易時間冗長等挑戰，已難滿足現代客戶對效率與成本的期待；星展銀行（台灣）20日宣布針對個人與企業客戶推出全方位創新跨境支付解決方案，以「跨境匯款」與「簽帳金融卡」雙核心產品為引擎，結合亞洲網絡優勢、數位創新實力與領先資安技術，打造更安全、更快速且具成本效益的一站式解決方案，落實「生活隨興，星展隨行」的品牌承諾。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，2024年台灣非現金支付總額已達約新台幣8.3兆元，電子支付國內外小額匯兌金額達1902億元，足見非現金支付與跨境支付需求已成民眾的日常；另根據星展集團最新發布的《新局勢，新機運》全球調查報告也顯示，「流動性與外匯管理」的重要性由原先名列最末躍升至第2位，逾半數受訪企業表示正積極思考如何導入整合型支付系統等更具創新的作法。

他強調，為回應客戶需求，星展此次推出的創新解決方案，正是為了解決個人與企業在跨境匯款與支付所面臨的痛點，致力協助企業加速國際營運，與個人輕鬆掌握海外消費與資金管理。

星展自今年2月領先推出「DBS Remit星展跨國速匯」服務，主打NT$0手續費、郵電費，涵蓋5大幣別且可匯款至38個國家的任一銀行，以及當天到匯等優勢，讓客戶透過星展網銀／行動銀行digibank即可輕鬆換匯、跨國匯款，還可完成大額換匯申報。

自服務上線至7月以來，廣受客戶喜愛，使用外幣跨國匯款的客戶中，已有7成採用「DBS Remit星展跨國速匯」；「DBS Remit星展跨國速匯」新用客戶成長7.2倍，每日交易數成長3.4倍。下一階段，今年預計擴大至英鎊、加幣、港幣、紐西蘭幣和人民幣，一共涵蓋10大幣別，打造更高效的國際金流網絡，進一步鞏固星展在外匯服務領域的領導地位。

