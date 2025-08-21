晴時多雲

財經青紅燈》對等關稅加劇產業失衡

2025/08/21 05:30

對等關稅對部分傳產造成衝擊，已有業者實施減班休息。（資料照）對等關稅對部分傳產造成衝擊，已有業者實施減班休息。（資料照）

AI需求強勁，帶動出口及投資熱絡，主計總處將今年GDP大幅上修至4.45%，預估今年出口5892億美元、年增24%，明年出口6021億美元、年增2.2%，續創史上新高；目前看來，儘管對等關稅陰霾籠罩，但台灣在全球AI供應鏈占據關鍵地位，整體經濟表現優於預期。不過，對等關稅已對部分傳產造成衝擊，已有工具機等業者實施減班休息，國內產業發展不均衡情況恐加劇，而政府補助措施只是短期救急，如何協助業者藉轉型升級、分散市場等以脫離困局，將是當務之急。

根據財政部統計，目前我國出口以資通及電子零組件為大宗，兩者占總出口逾75%；對美出口則占總出口約3成，連續3個月居我國最大出口市場；且我對美貿易出超持續擴大，今年前7月達697億美元，提前刷新歷年紀錄。但台灣也因鉅額出超被川普政府盯上，美國對等關稅於8月7日上路，台灣被課暫時性稅率20%，高於日本、南韓的15%。

經濟部估計，目前台灣對美國出口，對等關稅涵蓋約2成，「232條款」涵蓋近8成；而根據政府委託智庫研究，對等關稅影響我對美出口約1成，對我國整體出口影響不大，但對個別廠商的影響可能很大。智庫評估報告指出，工具機、模具、塑膠製品與電子材料等產業，在匯率、關稅雙重衝擊下，產品價格競爭力相當不利，已有工具機廠實施減班休息，顯示傳產處於關稅海嘯第一排。

因此，對於原本出口表現較弱的傳產而言，對等關稅可說是雪上加霜，短期難以見到明顯翻揚；長此以往，產業發展不均衡情況將更加惡化，如何突破產業失衡的困局，將是政府及企業面臨的重大挑戰。另，美國即將公布半導體「232調查」，川普總統已揚言要課徵100%甚至300%關稅，雖然在美生產或承諾設廠可望豁免，但仍有廠商可能遭受波及，政府也要加速規劃因應對策。（鄭琪芳）

