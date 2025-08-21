熱門股》搭上美國國家隊？ 聯電逆勢漲

英特爾將獲日本軟體銀行投資20億美元，美國政府也擬投資持股1成，與英特爾策略合作的聯電昨股價逆勢放量上漲。（記者洪友芳攝）

英特爾將獲日本軟體銀行投資20億美元（約新台幣600億元），美國政府也擬投資持股1成，市場預期在政府力挺下，英特爾可望「敗部大復活」，與英特爾策略合作的聯電（2303）也連帶受惠，有機會隨著美國國家隊打入美國製造行列，激勵聯電昨股價逆勢放量上漲，盤中最高達42.5元，終場漲0.85元，收41.9元，成交量近11萬張；但土洋法人對聯電看法不一致，外資昨賣超達1.15萬張、投信買超2444張、自營商買超5373張，3大法人合計賣超3778張。

聯電去年初宣布與英特爾合作，正攜手開發12奈米技術，規劃開發完成後，將在英特爾美國的工廠生產製造，而銷售、客戶及晶圓代工服務則以聯電為主，雙方並傳出將合作延續到6奈米製程。不過，業界對英特爾前景仍不看好，資金挹注與政府入股不見得可以補救英特爾的財務大洞、經營管理的複雜難題，聯電是否受益仍是未知數。（記者洪友芳）

