東元布局無人機產能 攻美非紅鏈需求

東元總經理高飛鳶昨日表示，東元無人機馬達主攻美國市場與非紅供應鏈需求。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）總經理高飛鳶昨日表示，東元無人機馬達主攻美國市場與非紅供應鏈需求，並正規劃在台建置3電動力系統（驅動馬達、速度控制器、電池）與扁線馬達產能，藉子公司美國西屋馬達拓展市場。

美國是全球無人機需求最龐大的國家。高飛鳶指出，價格最低廉的無人機都產自中國，在美國已不再被接受，目前市場需求是100%非中國製造的無人機，東元產品備受青睞，加上重量、推重比、扭力等性能佳，目前有很多客戶正在接洽，供應物流、農業所需。

東元在美國德州的西屋馬達公司也是東元拓展市場的重要據點。高飛鳶指出，西屋與美國測試機構、政府部門都有所連結，且通路布局完整，有利於東元進攻美國市場；此外，AI資料中心模組化產能也會建置在西屋廠，模組化產品以40呎貨櫃為1單位，西屋每月最大產能為6個貨櫃。

東元近年透過策略布局強化各領域產能，近期也將原本多用於車電的扁線轉而用在工業馬達中，縮小體積並強化其功率密度。高飛鳶預期，扁線工業馬達將成下一代殺手級產品，未來無人機馬達等產品也可望採扁線馬達，並將在台灣建置扁線產能，供台灣、美國所需。

針對多足機器人關節模組，高飛鳶說，東元產品著眼重載使用，可用於機器狗、人形機器人髖關節，不過因機器狗較易模組化生產、且1隻具備12個關節，是目前的耕耘重點，有許多大型企業客戶預約，東元已生產約200至300顆。

