自動化展 新漢、微星秀機器人成果

新漢董事長林茂昌強調，不直接做機器人整機，而是專注提供關鍵模組的完整方案。（記者方韋傑攝）

新漢董座︰不直接從事整機業務 鎖定提供關鍵模組解決方案

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠新漢（8234）參加台北國際自動化大展，旗下子公司創博營運快速成長，今年上半年營收年增率達5成，美國新創客戶的機器人控制器訂單正在試產階段，預期明年第2季量產，整體2026年相關產品的出貨量較今年大幅成長，集團未來將持續專注提供關鍵模組完整解決方案。

新漢董事長林茂昌指出，目標成為「機器人的機器人公司」，不直接從事整機業務，而是鎖定發展關鍵模組，透過自有技術涵蓋運動控制與功能安全領域，並與輝達、英特爾、視覺與關節模組合作夥伴整合，進行一站式測試，協助客戶快速導入使用。

創博總經理沈倩怡說，自從集團發表人形機器人整合解決方案後，已斬獲美國、中國、印度、台灣客戶訂單，除了美國新創客戶，也看好中國市場發酵速度。第1、2季累計的原廠委託設計製造、標準品等開案量年增2成，相關新品第4季逐步開始試產，明年業績可望進一步優於今年。

微星機器人明年可望獲利

電競大廠微星（2377）近年積極拓展自動化與人工智慧領域，微星管理階層昨日在自動化展中受訪指出，旗下機器人產品線已逐步切入教育、生技及電子零組件等應用場域。隨著市場需求持續擴大，法人推估最快明年起將開始挹注獲利，帶動營運展望樂觀。

微星觀察今年自主移動機器人（AMR）產業成長約2成，公司表現預計能與市場同步甚至進一步超越。微星目前主要銷售地區集中在美國、日本與台灣，明年將積極切入歐洲市場，首先鎖定德國、荷蘭與波蘭。除了機器人，微星同時布局邊緣AI領域，規劃推出新款小型伺服器，可望於10月逐步出貨，為營運前景再添動能。

