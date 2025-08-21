晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

外資提款 股匯雙殺 台幣不排除回測30.5關卡

2025/08/21 05:30

美國政府有意入股英特爾10%，把晶片法案的補貼換為股權，市場擔心台積電被比照辦理，恐慌賣壓出籠，台積電股價收盤重挫4.22%。（中央社）美國政府有意入股英特爾10%，把晶片法案的補貼換為股權，市場擔心台積電被比照辦理，恐慌賣壓出籠，台積電股價收盤重挫4.22%。（中央社）

外資賣超626億 匯出逾300億

〔記者卓怡君、陳梅英／台北報導〕全球央行年會即將登場，市場靜待聯準會主席鮑爾對於未來降息發言，美國AI股拉回重挫，加上美國政府有意入股英特爾10%，把晶片法案的補貼換為股權，市場擔心台積電（2330）被比照辦理，恐慌情緒急速升溫，賣壓全面出籠，台積電股價收盤重挫4.22%；此外台指期結算，外資大賣摜壓，終場狂瀉728.06點，跌幅高達2.99%，居亞股之冠，收在23625.44點，一口氣摜破5日、10日與月線，告別24000點大關，成交量大增至5657億元。

匯市也同步下殺，昨日新台幣兌美元匯率重貶1.88角，收在30.308元，匯價連5黑，且創下3個多月來新低，成交量爆出23億美元大量。累計過去5個交易日，新台幣貶值3.48角，匯銀主管表示，昨日外資賣超626.24億元，匯出金額約300餘億元，若外資短期內沒有回頭，不排除新台幣將回測30.5元關卡，出口商也可鬆一口氣。

由於多檔PCB個股因股價漲多，列入處置股票影響流動性，導致股價大跌，進一步拖累PCB個股多殺多，投資人驚慌逃竄；3大法人昨也同步站在賣方，外資昨大賣626億餘元、投信賣超24.1億元、自營商賣超36.6億元，合計賣超687億元。昨期貨結算後，外資台指期淨空單增加2510口，累積外資台指期淨空單逾3.51萬口。

外資台指期空單增2510口

國泰證期研究部指出，台股指數已跌破24000點關卡，回測月線附近尋求短期底部支撐，儘管短線面臨震盪拉回壓力，但聯準會長期仍有降息趨勢，加上台幣兌美元匯率近來已回彈至30.25元附近，有利維穩電子股出口毛利率；短線多殺多賣壓將集中過去累積漲幅大電子股族群，其中PCB、AI、散熱模組等族群須留意風險，但具中長期AI成長題材相關的電子供應鏈族群，在未來大盤守穩後仍可伺機偏多操作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財