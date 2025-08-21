外資提款 股匯雙殺 台幣不排除回測30.5關卡

美國政府有意入股英特爾10%，把晶片法案的補貼換為股權，市場擔心台積電被比照辦理，恐慌賣壓出籠，台積電股價收盤重挫4.22%。（中央社）

外資賣超626億 匯出逾300億

〔記者卓怡君、陳梅英／台北報導〕全球央行年會即將登場，市場靜待聯準會主席鮑爾對於未來降息發言，美國AI股拉回重挫，加上美國政府有意入股英特爾10%，把晶片法案的補貼換為股權，市場擔心台積電（2330）被比照辦理，恐慌情緒急速升溫，賣壓全面出籠，台積電股價收盤重挫4.22%；此外台指期結算，外資大賣摜壓，終場狂瀉728.06點，跌幅高達2.99%，居亞股之冠，收在23625.44點，一口氣摜破5日、10日與月線，告別24000點大關，成交量大增至5657億元。

匯市也同步下殺，昨日新台幣兌美元匯率重貶1.88角，收在30.308元，匯價連5黑，且創下3個多月來新低，成交量爆出23億美元大量。累計過去5個交易日，新台幣貶值3.48角，匯銀主管表示，昨日外資賣超626.24億元，匯出金額約300餘億元，若外資短期內沒有回頭，不排除新台幣將回測30.5元關卡，出口商也可鬆一口氣。

請繼續往下閱讀...

由於多檔PCB個股因股價漲多，列入處置股票影響流動性，導致股價大跌，進一步拖累PCB個股多殺多，投資人驚慌逃竄；3大法人昨也同步站在賣方，外資昨大賣626億餘元、投信賣超24.1億元、自營商賣超36.6億元，合計賣超687億元。昨期貨結算後，外資台指期淨空單增加2510口，累積外資台指期淨空單逾3.51萬口。

外資台指期空單增2510口

國泰證期研究部指出，台股指數已跌破24000點關卡，回測月線附近尋求短期底部支撐，儘管短線面臨震盪拉回壓力，但聯準會長期仍有降息趨勢，加上台幣兌美元匯率近來已回彈至30.25元附近，有利維穩電子股出口毛利率；短線多殺多賣壓將集中過去累積漲幅大電子股族群，其中PCB、AI、散熱模組等族群須留意風險，但具中長期AI成長題材相關的電子供應鏈族群，在未來大盤守穩後仍可伺機偏多操作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法