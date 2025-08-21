晴時多雲

AI續旺 8月外銷訂單拚連7紅

2025/08/21 05:30

經濟部統計處昨日公布七月外銷訂單金額五七六．四億美元，表現優於預期，年增十五．二％，連六個月正成長。（中央社資料照）經濟部統計處昨日公布七月外銷訂單金額五七六．四億美元，表現優於預期，年增十五．二％，連六個月正成長。（中央社資料照）

7月576.4億美元 優於預期

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處昨日公布七月外銷訂單金額五七六．四億美元，表現優於預期，年增十五．二％，連六個月正成長。經濟部表示，美國關稅等國際經貿情勢雖帶來不確定性，但AI商機持續熱絡，加上下半年起進入消費性電子產品備貨旺季，看好資訊通信及電子產品兩大主力可望支撐整體接單表現，八月接單兩位數成長可期。

統計處長黃偉傑說明，七月接單表現優於預期，主要是受AI商機挹注，高階半導體和伺服器動能超乎預期；至於消費電子產品拉貨潮，按照往例約莫在八、九月顯現，七月訂單仍在上游備貨期。統計處預估，八月外銷訂單落在五五五至五七五億美元，年增十．五％至年增十四．五％。

按貨品別觀察，電子及資訊通信產品七月接單分別年增二十四．八％、十五．五％，光學器材因背光模組、光學檢測及量測設備接單成長，年增七．五％。

傳統貨品部分，受市場需求續疲及海外同業產能過剩影響，基本金屬訂單年減十二．六％、塑橡膠製品年減十．三％；化學品則因下游客戶回補庫存增加，加上藥品接單成長，年增七．八％；機械產品因自動化設備訂單持續成長，年增六．二％。

黃偉傑指出，部分廠商包括基本金屬、塑橡膠、機械業反映關稅拉貨潮呈趨緩，機械產品訂單主要來自美國，與美國力推製造業回流政策下自動化設備需求擴增有關。

七月外銷訂單海外生產比降至四十五．九％，較上年同月下降一．九個百分點，主因電子及資訊通信產品廠商提升國內生產比重所致，今年前七月則降到四十五．七％，皆創二○○八年以來同期新低。

