給鄭麗君空白假單 卓揆：隨時飛美爭取最佳稅率

行政院長卓榮泰昨出席台灣機器人與智慧自動化展。（記者張嘉明攝）

〔記者林菁樺、廖家寧／台北報導〕行政院長卓榮泰昨出席台灣機器人與智慧自動化展時表示，面對美國關稅與貿易政策，政府仍在全力談判中，他也給行政院副院長鄭麗君一張空白的請假單，若有需要時，可以隨時飛美國、不必每次都請假；他重申談判團隊就是為國家、人民、產業爭取最佳稅率，「不疊加稅率」也是目標。

卓榮泰說，美國總統川普提出AI Action Plan（人工智慧行動計畫），台灣也討論AI新十大建設，其中三大領域台灣具備關鍵技術，包括機器人在內；他強調，機器人產業是帶領台灣下一波智慧製造升級的關鍵產業，而台灣可在機器人產業的紅海之外找到新藍海，就是發展民主產業供應鏈，台灣是責無旁貸。

請繼續往下閱讀...

針對近來部分傳統產業飽受關稅之苦，卓坦言，這是轉型必經之路，這次展覽讓他看到台灣產業的生命力，也注意到美國關貿政策帶來的新秩序。

他強調，台美關稅談判持續進行中，已給鄭麗君一張空白請假單，只要需要，可以隨時飛美國，不必每次請假，政府也積極提出方案，盼細節談判能早日達成協議。

經濟部長郭智輝昨出席立法院經濟委員會就「協助中小企業災後復原辦理情況」進行報告。針對美國政府釋出晶片法案補助應轉換成持股的想法；郭僅表示，需要先確認訊息與真正影響的程度，這都需要專家的評估；他說，晶片關稅（最高可達三○○％）可能是全球一體適用，各國競爭對手都會有方法因應，若半導體被課徵高關稅的話，政府也會研擬一套方式協助業者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法