晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

給鄭麗君空白假單 卓揆：隨時飛美爭取最佳稅率

2025/08/21 05:30

行政院長卓榮泰昨出席台灣機器人與智慧自動化展。（記者張嘉明攝）行政院長卓榮泰昨出席台灣機器人與智慧自動化展。（記者張嘉明攝）

〔記者林菁樺、廖家寧／台北報導〕行政院長卓榮泰昨出席台灣機器人與智慧自動化展時表示，面對美國關稅與貿易政策，政府仍在全力談判中，他也給行政院副院長鄭麗君一張空白的請假單，若有需要時，可以隨時飛美國、不必每次都請假；他重申談判團隊就是為國家、人民、產業爭取最佳稅率，「不疊加稅率」也是目標。

卓榮泰說，美國總統川普提出AI Action Plan（人工智慧行動計畫），台灣也討論AI新十大建設，其中三大領域台灣具備關鍵技術，包括機器人在內；他強調，機器人產業是帶領台灣下一波智慧製造升級的關鍵產業，而台灣可在機器人產業的紅海之外找到新藍海，就是發展民主產業供應鏈，台灣是責無旁貸。

針對近來部分傳統產業飽受關稅之苦，卓坦言，這是轉型必經之路，這次展覽讓他看到台灣產業的生命力，也注意到美國關貿政策帶來的新秩序。

他強調，台美關稅談判持續進行中，已給鄭麗君一張空白請假單，只要需要，可以隨時飛美國，不必每次請假，政府也積極提出方案，盼細節談判能早日達成協議。

經濟部長郭智輝昨出席立法院經濟委員會就「協助中小企業災後復原辦理情況」進行報告。針對美國政府釋出晶片法案補助應轉換成持股的想法；郭僅表示，需要先確認訊息與真正影響的程度，這都需要專家的評估；他說，晶片關稅（最高可達三○○％）可能是全球一體適用，各國競爭對手都會有方法因應，若半導體被課徵高關稅的話，政府也會研擬一套方式協助業者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財