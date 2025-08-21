晴時多雲

歐日韓被擺道！ 美擴大鋼鋁稅

2025/08/21 05:30

美國商務部十九日宣布，四○七項產品將增列入鋼鋁五十％的產業關稅內。（歐新社資料照）美國商務部十九日宣布，四○七項產品將增列入鋼鋁五十％的產業關稅內。（歐新社資料照）

407項產品納「衍生」清單

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國商務部十九日宣布，四○七項產品將增列入鋼鋁五十％的產業關稅內。華爾街日報報導，儘管日本、韓國與歐盟等盟友，承諾對美國投資數千億美元，並大量採購美國產品，以換取降低鋼鋁與汽車關稅，但協議已過去數週，美國政府仍以國家安全為由，對相關國家課徵一系列關稅。

美國商務部指出，包括風機、移動式起重機、家電、推土機等重型機具，以及摩托車、船用引擎與家具等其他數百種產品，將被列入「衍生」鋼鋁產品清單中，相關產品中任何鋼鋁成分將課徵五十％關稅，非鋼鋁成分則課徵對等關稅。

Evercore ISI指出，新增的四○七項產品，去年美國進口額達二○○○億美元，推估將提高美國整體關稅一個百分點。

美國歐亞盟友為降低鋼鋁與汽車關稅，做出鉅額投資與採購承諾，以與美國達成貿易協議。華爾街日報報導，日韓皆表示，與美國的協議包括將汽車關稅從二十五％降至十五％，但美國目前仍徵收該關稅。

全球一些汽車大廠的虧損恐進一步加劇，豐田汽車預估，至明年三月截止的財政年度，關稅將導致其營業利潤減少九十五億美元，這還是假設汽車關稅將於本月調降。

報導指出，這是倉促達成貿易協議在落實時面臨的挑戰。傳統的貿易協議長達數百頁，但美國總統川普專注於大膽承諾與握手協議，而非有約束力的詳細法律文本；其貿易政策重點不在擴大國際貿易，而是縮小美國逆差，並收回他認為在現有全球體系下被外國賺走的資金。

「全球貿易預警」組織主席艾弗內特表示，與傳統貿易協議帶來的穩定性與信心建構不同，這種鬆散的新貿易政策意謂，拖延、爭議和誤解將成為美國貿易關係的新常態，「最終結果是我們注入了不確定性，而不是消除了不確定性。這正是如今與華盛頓打交道必須付出的代價」。

