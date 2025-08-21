晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

橫柴入灶？ 美擬擴大晶片補助換股權

2025/08/21 05:30

美國政府擬以「晶片法案」資金，取得英特爾10％股權；知情者透露，此模式將擴大到台積電等半導體企業。（彭博資料照）美國政府擬以「晶片法案」資金，取得英特爾10％股權；知情者透露，此模式將擴大到台積電等半導體企業。（彭博資料照）

不只英特爾 台積電、三星也被點名 盧特尼克︰不能白給錢

〔編譯魏國金／綜合報導〕白宮發言人李威特十九日證實，商務部長盧特尼克正協商以「晶片法案」（Chip Act）資金，取得英特爾十％股權的交易。兩名知情者透露，盧特尼克也尋求將該模式擴大至其他獲得相關補貼的半導體企業，例如美光、台積電與三星。

盧特尼克十九日接受CNBC訪問，說明政府入股英特爾的動機，指「基於國家安全考量，我們必須在美國本土生產晶片，我們不能依賴台灣，台灣距離我們有九千五百英里遠，距離中國僅八十英里」。美國財長貝森特也說，「全球經濟的一個失敗點就是九十九％先進晶片都是台灣製造；為了國家安全，我們必須停止這樣的失敗」。

李威特隨後證實，盧特尼克正進行入股英特爾的協議；她說，「總統希望將美國的需求置於首位，從國家安全與經濟的角度而言，（入股）是前所未有的創新構想」。

盧特尼克說，英特爾必須提供美國政府股權，以交換「晶片法案」資金，「我們應該用我們的錢取得股權；我們給予拜登政府承諾的資金，我們將因此換得股權」；他並稱，任何可能的安排不會讓美國政府握有英特爾的治理或投票權，「這不是治理，我們只是將拜登政府提撥的資金轉換為拜登政府、美國人民的股權，沒有投票權」。

他也暗示川普有意將類似協議推展至其他受益者。他說，「拜登政府實際上是白白給英特爾、台積電等所有這些公司錢；川普轉變說：『我們要用錢換成股權。如果我們給錢，我們就要分一杯羹』」。

專家︰英特爾以股換錢更不利

華爾街分析師對相關投資是否足以拯救英特爾表達質疑。Loop Capital分析師墨比利指出，這些投資「就像是一條沒有固定在另一端的救生繩」，因為無法保證能為英特爾找到客戶。

伯恩斯坦分析師拉斯岡直言：「我們不認為英特爾的實力差距與資金有任何關係」，他說，「英特爾原本應該白白取得晶片法的資金，為這些資金讓出十％股權，似乎更不利，如果目標是協助英特爾擴展產能，這些入股投資真的不夠」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財