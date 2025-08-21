橫柴入灶？ 美擬擴大晶片補助換股權

美國政府擬以「晶片法案」資金，取得英特爾10％股權；知情者透露，此模式將擴大到台積電等半導體企業。（彭博資料照）

不只英特爾 台積電、三星也被點名 盧特尼克︰不能白給錢

〔編譯魏國金／綜合報導〕白宮發言人李威特十九日證實，商務部長盧特尼克正協商以「晶片法案」（Chip Act）資金，取得英特爾十％股權的交易。兩名知情者透露，盧特尼克也尋求將該模式擴大至其他獲得相關補貼的半導體企業，例如美光、台積電與三星。

盧特尼克十九日接受CNBC訪問，說明政府入股英特爾的動機，指「基於國家安全考量，我們必須在美國本土生產晶片，我們不能依賴台灣，台灣距離我們有九千五百英里遠，距離中國僅八十英里」。美國財長貝森特也說，「全球經濟的一個失敗點就是九十九％先進晶片都是台灣製造；為了國家安全，我們必須停止這樣的失敗」。

李威特隨後證實，盧特尼克正進行入股英特爾的協議；她說，「總統希望將美國的需求置於首位，從國家安全與經濟的角度而言，（入股）是前所未有的創新構想」。

盧特尼克說，英特爾必須提供美國政府股權，以交換「晶片法案」資金，「我們應該用我們的錢取得股權；我們給予拜登政府承諾的資金，我們將因此換得股權」；他並稱，任何可能的安排不會讓美國政府握有英特爾的治理或投票權，「這不是治理，我們只是將拜登政府提撥的資金轉換為拜登政府、美國人民的股權，沒有投票權」。

他也暗示川普有意將類似協議推展至其他受益者。他說，「拜登政府實際上是白白給英特爾、台積電等所有這些公司錢；川普轉變說：『我們要用錢換成股權。如果我們給錢，我們就要分一杯羹』」。

專家︰英特爾以股換錢更不利

華爾街分析師對相關投資是否足以拯救英特爾表達質疑。Loop Capital分析師墨比利指出，這些投資「就像是一條沒有固定在另一端的救生繩」，因為無法保證能為英特爾找到客戶。

伯恩斯坦分析師拉斯岡直言：「我們不認為英特爾的實力差距與資金有任何關係」，他說，「英特爾原本應該白白取得晶片法的資金，為這些資金讓出十％股權，似乎更不利，如果目標是協助英特爾擴展產能，這些入股投資真的不夠」。

