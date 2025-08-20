財經青紅燈》交屋潮不等於倒貨潮

某房仲業者日前發布全台房市5年內有50萬戶新增供給，但卻忽略了這些所謂的新增供給大多數在預售階段就已賣掉，即便後續交屋也不一定會拋出轉售，尤其是房地合一稅2.0重稅率期限拉長至5年，在房市多空拉鋸之際，想要短期買賣獲利，難度其實相當高。

根據內政部發布最新低度使用（用電）住宅、待售新成屋統計資訊，2024年下半年全台低度使用住宅約91.42萬宅，對比2022年下半年約79.52萬宅，2年來低度使用住宅增加11.9萬宅；再對比最新待售新成屋統計，2024年第4季待售新成屋為11.11萬宅，相較2022年第1季約7.49萬宅，3年來增加3.62萬宅。試問是哪來的全國50萬戶新成屋賣壓。

另該房仲點名賣壓最重的台中市，2022年下半年低度使用住宅約8.83萬宅，2024年下半年增加至10.37萬宅，2年增加1.54萬宅；而台中市待售新成屋實況又是如何？2022年第1季台中市待售新成屋約1.01萬宅，2024年第4季則增至1.71萬宅，3年來增加7千宅。對比該房仲調查宣稱的10萬戶，對比下來只有7%。

而該房仲業口中的解約第一排，甚至是交屋前解約退戶，或是一交屋就賠售下車的機會較多，這只能說是想太多了，尤其是2021至2023年的3年期間買進預售屋，即便今年交屋，房價已歷經一波漲幅，除非自身財務真的很艱困，要解約或是賠售的機率並不高。

且根據內政部發布預售屋實價揭露資訊，2025年5月台中市預售屋揭露每坪均價約53.28萬元，對比2021年1月、每坪均價約35.49萬元，不到5年，光是預售屋平均揭露單價的漲幅就有5成，試問又要如何可賠賣到5年前的房價、甚至賠售下車呢？（徐義平）

