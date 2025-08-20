盤勢分析》AI概念股氣虛 創高後拉回

加權指數昨終場下跌129.02點，收在2萬4353.50點，成交量約4778.89億元。（資料照）

美股前天漲跌互見，台股早盤再創歷史新高，但近期最為強勢的印刷電路板（PCB）族群獲利了結賣壓大舉出籠，金居（8358）、富喬（1815）兩檔飆股處置首日，盤中被摜至跌停，引發PCB族群巨震，多檔個股急速下殺；另外市場傳出輝達H20漲價18%，恐壓縮部分台廠獲利，AI概念股氣虛，多檔千金股重挫，資金轉向半導體、化工、生技等族群，加權指數終場下跌129.02點，收在2萬4353.50點，成交量約4778.89億元。

觀察3大法人同步賣超台股186.1億元，外資賣超110.0億元，投信賣超15.3億元，自營商賣超60.7億元；外資期貨加空3007口，累積外資期貨淨空單約3.26萬口。

請繼續往下閱讀...

啟發投顧副總容逸燊分析，台股昨日盤中再創新高，因PCB族群開始震盪，富喬及金居進入處置，PCB熱門人氣股注意台玻（1802）何時可止穩，資金轉進特化及設備廠等次族群，今日台指期仍有拉高結算機會，後續注意熱門股資金流向，月底輝達財報將再推動AI供應鏈。

統一證券指出，台股短期多頭格局尚未遭到破壞，日KD、RSI指標持續向上，MACD維持紅色柱狀體，整體均線維持多頭排列，在10日線未有效跌破前，盤勢仍由多方主導，預估短線震盪盤堅。

群益期貨分析，台股昨日呈現拉回整理，盤中一路在2萬4400點上下震盪拉鋸，終場台股以小跌作收，台積電（2330）扮演穩盤角色，目前在台積電各均線多頭排列不變下，短線台股的拉回仍可以樂觀操作。（記者卓怡君）

