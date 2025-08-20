晴時多雲

自由電子報
自由財經
看好AI浪潮 台灣大三路布局

2025/08/20 05:30

台灣大指出，將從應用、終端和服務3軌齊下，加速個人用戶的AI普及。（資料照，台灣大提供）台灣大指出，將從應用、終端和服務3軌齊下，加速個人用戶的AI普及。（資料照，台灣大提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕迎接生成式AI的科技浪潮，台灣大哥大（3045）積極拓展個人用戶市場，台灣大指出，將從應用、終端和服務3軌齊下，加速個人用戶的AI普及。

應用、終端和服務3軌齊下

台灣大指出，在應用面，與全球AI解惑引擎Perplexity獨家合作，提供一定資費以上的用戶免費使用Pro版服務，讓每一支手機都升級為「AI手機」，結合生成式AI與即時搜尋，提升消費者獲取資訊的效率與體驗，推出至今已累計超過25萬用戶體驗，未來會持續擴大全民AI應用的普及。

在終端面，台灣大已推動King of Mobile計畫，引進AI眼鏡、手機等多款終端裝置，例如日前獨家銷售宏達電（2498）最新套裝「HTC VIVE Eagle AI眼鏡」，整合軟硬體資源，滿足用戶多元需求。

在服務方面，推動「myfone數位科技顧問認證制度」，開辦「AI智慧生活」免費課程，全台已有近千位門市同仁通過基本檢定，提供用戶AI科技的應用諮詢服務，讓科技更貼近生活、推動全民AI普及。

台灣大說，將持續擴大AI應用的場域與深度，提供更完整的多載具、多場景AI互動體驗。也會深化異業合作，導入更多高品質AI服務，擴展用戶從手機、影音到實體門市與智慧裝置的全面體驗，進一步落實AI服務的在地化，強化科技升級進程中的用戶價值。

