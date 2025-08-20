晴時多雲

新人機介面蓄勢待發 鴻海AR眼鏡 力拚明年量產

2025/08/20 05:30

鴻海集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄昨表示，旗下AR眼鏡產品瞄準消費市場導向，最快可能於明年量產。（記者方韋傑攝）鴻海集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄昨表示，旗下AR眼鏡產品瞄準消費市場導向，最快可能於明年量產。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄昨日表示，旗下AR（擴增實境）眼鏡產品瞄準消費市場導向，最快可能於明年量產，但確切時程尚未定案，目標在下一代人機互動平台中成為領先者，看好AR眼鏡結合近眼顯示與眼球追蹤技術，將是AI時代最有潛力的解決方案之一。

鴻海2023年12月攜手以GaN（氮化鎵）技術為基礎的英國半導體企業Porotech，建立雙方在AR應用中的夥伴關係，共同發展Micro LED微顯示器，去年第4季更進一步進軍AR眼鏡市場，鴻海當時目標今年下半年開始量產Micro LED晶片，如今更以「厚積薄發、逐步切入」方式進軍新一代人機介面應用。

鴻海結合Porotech領先的氮化鎵技術，整合集團Micro LED晶圓製程，包括封裝、光學模組等一站式垂直整合服務，能滿足微型顯示晶片以及AR眼鏡的生產需求。姜志雄表示，初期推出的產品仍在定價中，近眼顯示與眼球追蹤是目前AI互動介面中最具潛力的組合，未來還將整合晶圓級顯示技術，一路打通至應用端。

姜志雄認為，全球具備量產Micro LED眼鏡效益的廠商並不多，鴻海將在供應鏈與生態系扮演重要角色，策略上將不只聚焦代工，而是打造從元件、模組到系統與應用的「生態體系」。在集團為消費市場鋪路的過程中，同時也為後續在醫療場域的應用層面奠定基礎。

導入護理機器人 布局智慧醫療

鴻海目前同步在胸腔、心電圖與乳癌等多模態醫療模型領域進行研發，並已於中榮導入護理機器人，展開「護理人機合作」新兵訓練，內部觀察可望節省護理人員約3到4成的例行性作業時間，未來與AR眼鏡在臨床資訊呈現、遠距指導與流程導覽上有相當程度的結合空間，強化整體智慧醫療解決方案的黏著度。

