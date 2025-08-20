晴時多雲

書劍集》如果成長趨緩是必然

2025/08/20 05:30

攀上近百年高點的關稅稅率，令不少經濟學家膽戰心驚，擔心美國通膨因此不再穩定下滑、消費者信心受挫、經濟受到重創，連帶著失業狀況惡化。（路透資料照）攀上近百年高點的關稅稅率，令不少經濟學家膽戰心驚，擔心美國通膨因此不再穩定下滑、消費者信心受挫、經濟受到重創，連帶著失業狀況惡化。（路透資料照）

◎歐陽書劍

還是談關稅戰的影響。不管是投資人或企業，在思考配置資金或增減產能之時，總是要預判未來景氣的可能發展。如果經濟成長將趨緩成為共識，資金應會開始尋找避風港、企業也要先廣積過冬之糧；衰退似乎會跟著不樂觀的預期而自我實現，現在的情況像嗎？

帶頭發起貿易戰的美國總統川普正享受著關稅收入大幅增加，以及各國同意鉅額投資美國的幸福感；不過，攀上近百年高點的關稅稅率，令不少經濟學家膽戰心驚，擔心美國通膨因此不再穩定下滑、消費者信心受挫、經濟受到重創，連帶著失業狀況惡化，並經由國際貿易的縮減，將衰退的惡果外溢至其他國家。

經濟現象總像這樣，包含著各種相左的訊息，使趨勢的判斷困難重重。美國第二季經濟成長率仍達三％、最新的零售與餐飲銷售數據顯示繼續成長、物價年增率並未明顯上升；然而，同時間勞動市場走緩，職缺減少、新增就業數下降，消費者信心轉弱。

甚至同一件事，看到同樣的數據，也有不同的解讀。對等關稅對美國物價的影響，美國聯準會（Fed）委員就有二種不同的看法：一次性或持續性。若為一次性，則當物價因關稅稅率提高而上升後，只要關稅不一再增加，物價受關稅影響的效應就會消失，則關稅不應壓制降息的決策；而若影響為持續性，則要先保持觀望，等到關稅明確作用後，才做出升降息的決策。

沒有人能看到未來，預測因此都有猜測的成份。全球主要國家的股市，除了中國之外，在美股的帶領下，近日不是在創下歷史新高，就是在接近歷史新高的路上，不像是將進入衰退期應發生的現象。

股市的反轉當然可能在一夕之間發生，可是發生的時間點才是關鍵。景氣循環可能不會不發生，但卻會稍稍變化形狀，可能拉長或減少擴張期、也或許很快觸底或登峰反轉。

若認為成長趨緩是必然，則現在就要開始因應，金融市場敗象也將要顯露；只是經濟結構太過複雜，彼此之間的關係千絲萬縷，成長不一定會因某一政策而放緩，就如同不要想著以單一政策就能振興經濟。對能夠蛻變的經濟體來說，既然沒有萬靈丹，也很難有一帖致死的毒藥。

