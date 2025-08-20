晴時多雲

設廠說到做到！ 台積獲各國補助年增7.4倍

2025/08/20 05:30

台積電持續進行海外投資建廠，累計近一年半共獲各國政府補助金額達一四二二．九二億元，超過台積電資本額的一半。（彭博資料照）台積電持續進行海外投資建廠，累計近一年半共獲各國政府補助金額達一四二二．九二億元，超過台積電資本額的一半。（彭博資料照）

近1年半1422億 逾資本額50％

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電持續進行海外投資建廠，根據最新財報，今年上半年共獲得美國、德國、日本與中國等政府補助達新台幣六七一．二八億元，較去年同期的七十九．五六億元大增七．四倍，累計近一年半共獲政府補助金額達一四二二．九二億元，超過台積電資本額的一半。

業界認為，美國等政府補助看建廠等投資進展時程而定，相較於英特爾取消德國與波蘭的建廠計畫、放緩美國俄亥俄州晶圓廠的建廠腳步，顯示台積電投資建廠是「說到做到」，才能拿到比去年同期更多的補助。

台積電最新財報指出，子公司美國廠（TSMC Arizona）、德國廠（ESMC）、日本熊本廠（JASM）及台積電南京廠等，在美國、德國、日本及中國設廠營運，取得當地政府補助款，主要用於補貼不動產、廠房及設備購置成本，以及建造廠房與生產營運的部分成本與費用。

地緣政治衝突加劇，各國為了提高在地製造，紛紛採取政府補助投資建廠措施。台積電財報顯示，海外投資布局有關政府補助金額，今年第一季共取得三五一．四九億元，第二季三一九．七九億元，累計上半年共取得六七一．二八億元政府補助，若加上去年七五一．六四億元，台積電近一年半共獲各國政府補助一四二二．九二億元。

台積電指出，TSMC Arizona、ESMC、JASM及台積電南京等子公司分別與當地政府簽署補助合約，合約內容包含應遵守的建廠時程及其他條件；另TSMC Arizona得針對符合資格的投資，申請投資金額的二十五％作為補助。但台積電財報並未細分各國補助金額多少。

台積電亞利桑那州的第一座晶圓廠，已於去年第四季量產四奈米製程；第二座晶圓廠已完工正展開廠務工程階段，將量產三奈米製程；第三座晶圓廠預計採用二奈米和A十六製程，已開始動工興建。

