無關雙率 自行車架廠育華將關廠

台中市大甲區生產自行車前叉的育華工業股份有公司，宣布營運到今年底。 （取自Google地圖）

連虧2年 去年已討論結束營運

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區生產自行車前叉的育華工業股份有公司，宣布營運到今年底，媒體謠傳該公司是因美國關稅問題才決定關廠，育華工業總經理朱明燦表示，這兩年自行車業不景氣，該公司去年就討論是否結束營運，與美國關稅稅率及匯率完全沒有關係。

育華工業八月五日向廠商、客戶發出公告，宣布將調整營業策略，預計營運至今年底；不料多家媒體昨天報導該公司是因美國關稅問題，決定關廠。朱明燦對此強調，育華工業結束營運與美國關稅或匯率完全沒有關係，是部分媒體「撿到槍」、「黑白寫」。

請繼續往下閱讀...

他指出，育華工業有三十四年歷史，五成以上為野寶集團股東轉投資，公司產品以碳纖維成形為主，生產自行車車架、叉骨、前叉等；疫情時因很多廠商下單又取消，致工廠庫存多、現有訂單少，加上部分廠商訂車後卻不付錢給組車廠，形成三角債，使得自行車業這兩年經營困難。

朱明燦說，育華工業連虧兩年，一直嘗試轉型，也曾有醫療大廠或無人機等前來洽談，但都不了了之，因公司還有很多現金，轉型不成，股東去年就開始考慮是否結束營運，至少還能拿回現金，直到最近才確定營運到今年底。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法