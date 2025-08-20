減班休息「非無薪」 至少須給最低工資

減班休息懶人包 4關鍵保權益

勞健保與勞退也都須維持或提繳 雇主若違法可向勞工局檢舉

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動部最新統計，全台已有近四千人被迫實施減班休息（俗稱無薪假），造成身處關稅海嘯第一排的製造業勞工恐慌，擔心「無薪假」是不是就沒薪水可生活了？勞動部嚴正澄清，法令上並無「無薪假」，正確稱為「減班休息」；且勞工還是可領到最低工資的二萬八五九○元，若雇主真的違法「無薪」，可向各地勞工局檢舉。

「無薪假」一詞源自二○○八、二○○九年金融海嘯時期，許多企業因訂單減少，要求員工減薪休假，以降低人事成本，人數一度高達二十三萬多人，主要多為電子業大廠；當時國民黨執政下的行政院院長吳敦義甚至還曾說，「無薪假這個創新理念應該得諾貝爾獎」。

近期因川普關稅衝擊而實施減班休息的則以機械、工具機等傳統產業為主，和當年的無薪假在產業類別與規模上明顯不同。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，若勞雇協商減少工時以因應營運困難，相關的薪資規定包括「勞基法」二十一條，工資由勞雇雙方議定之，但不得低於基本工資，而在「最低工資法」施行後，目前最低工資為二萬八五九○元。

勞動部也在二○一一年訂定「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」，明定事業單位若受景氣因素影響致停工或減產，為避免資遣勞工，在勞雇協商同意下，得暫時縮減工作時間及減少工資，但對於按月計酬全時勞工，其每月工資不得低於基本工資。

勞動部強調，減班休息絕對不是「無薪假」，按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資，勞健保與勞退也都須維持或提繳。

