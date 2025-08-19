晴時多雲

交流創生合作 國發會取經日本加賀

2025/08/19 05:30

國發會主委劉鏡清（右三）率團與加賀市市長宮元陸（左三）合影。（國發會提供）國發會主委劉鏡清（右三）率團與加賀市市長宮元陸（左三）合影。（國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會主委劉鏡清八月十六日率團前往日本，拓展地方創生策略合作契機，首站拜訪被稱為「對台灣最友善市長」的加賀市長宮元陸，其推動地方創生的成就在日本也名列前茅。國發會指出，加賀市推動外來人口移住、街區活化的模式，可做為台灣參考。

國發會表示，在加賀市府座談交流期間，雙方提及山中溫泉街透過冰淇淋主題帶動溫泉街再生，當地採一店兩業方式，於自行車店、米店等開發冰淇淋特色產品，形成多達四十餘家販售冰淇淋的觀光廊帶，吸引眾多海內外觀光客，包括世界網球冠軍費德勒，帶動社區再生及發展，正與國發會推動的地方創生廊帶概念接近；例如國發會在花蓮新城推出以檸檬為主題的觀光廊帶，舉辦棒球賽及市集活動期間，附近住宿全部滿房，為地方店家帶來創新商機。

此外，加賀溫泉圖書館透過社區串連以書櫃「一格館長」方式，結合地方打造具特色的圖書及共享空間，讓地方創生合作更緊密，也提供在地店家及關懷地方人士共同參與社區營造的場域。

國發會指出，地方創生型態十分多元，加賀市的模式可做為台灣許多地方的參考，未來將持續雙方策略合作，規劃實驗場域、擴大實習機會，並鼓勵全齡投入地方創生事業。國發會期待未來邀請加賀市官方及民間代表來台分享，並希望加賀市的新創企業能多與國發基金媒合串接，有更多台灣青年可到日本學習或交流地方創生實務。

