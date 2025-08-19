晴時多雲

關稅衝擊 2車燈相關業者放無薪假

2025/08/19 05:30

勞動部公布減班休息（無薪假）統計，截至八月十五日已近四千人實施，半個月淨增近五百人，為今年來新高，高達九十一％集中在製造業。（資料照）勞動部公布減班休息（無薪假）統計，截至八月十五日已近四千人實施，半個月淨增近五百人，為今年來新高，高達九十一％集中在製造業。（資料照）

〔記者李靚慧、方韋傑／台北報導〕美國對台灣課徵「二十％+N」關稅，談判雖持續進行中，但對製造業的衝擊已顯現。勞動部公布減班休息（無薪假）統計，截至八月十五日已近四千人實施，半個月淨增近五百人，為今年來新高，高達九十一％集中在製造業；其中受美國關稅衝擊人數達二三八八人，較七月底增加六五三人。本次新增一家汽機車車燈業者，因商品主要外銷美國，通報四一二人實施，幾乎涵蓋全公司。

勞動部昨公布勞雇雙方協商減少工時統計，共一九一家、三九三四人實施，較上期（八月一日）增加一家、四九三人。

本次有一家「汽機車車燈業者」，屬於金屬機電工業中的「其他運輸工具機零件製造業」，因產品主要外銷美國，受關稅影響首度通報實施，預計月休六天、人數達四一二人；另有同屬「其他運輸工具機零件製造業」的LED車燈模組業者，也因為關稅衝擊訂單減少，首次通報八十八人實施。此外，有資訊電子工業的電子零組件製造業者，從事半導體製造，通報六十四人實施。

不過，也有停止通報實施的業者，一家機械設備製造業製作橡膠矽膠射出成形機，一六七人停止實施；另一家粉末冶金製造，一三八人停止實施。

勞動部統計，自四月七日至八月十五日，受美國關稅影響而實施減班休息共七十三家、二三八八人，較七月底增加七家、六五三人，主要集中在製造業。

不放無薪假 瀧澤科技暫行週休三日

另，以製造精密工作母機、PCB鑽孔機為主的瀧澤科技宣布，將自週五（二十二日）開始實施每週五休假制度，目前預計實施三個月，後續再依訂單狀況調整。該公司強調，因美國對等關稅政策發酵，加上新台幣匯率未恢復先前水準，將先藉「週休三日」調整，以養精蓄銳，為將來景氣回升做準備。

