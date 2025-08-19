晴時多雲

綠促侯友宜、黃國昌對重啟核二表態

2025/08/19 05:30

民進黨發言人吳崢今嗆說，如果DBD這麼可行，就請黃國昌組立院實地考察團觀摩。（取自YouTube）民進黨發言人吳崢今嗆說，如果DBD這麼可行，就請黃國昌組立院實地考察團觀摩。（取自YouTube）

吳崢批黃DBD技術 全球無動工前例

〔記者陳昀／台北報導〕核三重啟公投週六投票，針對民眾黨主席黃國昌日前宣稱，可往地表下挖三到五公里，相當於一座玉山高度，「注入」高階核廢料。民進黨發言人吳崢昨批評，不如請黃國昌在立院組團實地考察，但全世界根本沒有任何動工前例，這叫什麼成熟技術？此外，如果國民黨覺得核電這麼好，新北市長侯友宜、想選新北市長的民眾黨主席黃國昌也應對重啟核二表態。

黃國昌日前在辯論會上提出「深孔地質處置」（DBD，Deep Borehole Disposal）技術，宣稱這已在國際間獲得支持，展現高度安全性和可行性，可用鑽井技術將高階核廢料直接注入地表下三到五公里深的結晶岩層，利用天然地質屏障進行長期隔離。

吳崢昨指出，目前獲得實證及實際運作的是「DGR深層地質處理」，在芬蘭的Onkalo營運，但芬蘭地質非常穩定，上次發生芮氏規模四．○以上地震是一九六○年，歷來規模最大的地震是一八八二年四．二級地震，Onkalo更是一萬年來都沒有地質活動，且人口密度僅每平方公里十七人，條件與台灣完全不同，更不用說核三位處斷層帶上。

吳崢挖苦說，希望黃國昌組考察團前往實地觀摩看怎麼挖，但實際上只有挪威在研議中，根本還沒有任何地方蓋出來，這叫成熟技術？

吳崢強調，國民黨已修核管法放寬核電機組換照的時間限制，位於新北的核二要重啟也有空間，如果國民黨覺得核電這麼好，新北是侯友宜執政、黃國昌也想選新北市長，希望他們能對核二重啟表態。

民進黨指出，國民黨執政的新北市過去為了躲核廢料，駁回台電十三次送審，核一乾貯設施卡了十一年，自己不敢做的事，憑什麼要屏東人承擔？

