反核三重啟 法界逾200人連署籲投不同意

2025/08/19 05:30

2025年法律界反對「核三重啟公投」記者會。（記者塗建榮攝）2025年法律界反對「核三重啟公投」記者會。（記者塗建榮攝）

有活動斷層通過、曾沼氣外洩 若核災對南台灣有毀滅性風險

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民眾黨提出的核三重啟公投案將在八月廿三日投票，法律界昨天於立法院召開「反對核三重啟公投」記者會，呼籲投下不同意票。民團示警，核三廠有恆春活動斷層通過，廠址曾發生地下沼氣外洩，若發生福島等級的核災，將對南台灣帶來毀滅性的風險。

法律界「反對核三重啟公投」連署，有台灣蠻野心足生態協會、環境權保障基金會、台灣永社、環境法律人協會、台灣人權促進會、台灣法學會、台灣教師聯盟、台灣北社等八個法律團體，以及二一六位法律人參與連署。

台灣蠻野心足生態協會專屬律師蔡雅瀅表示，核三廠過去四十年來，跳機、輻射污染、起火等狀況不斷，核安紀錄不良；許多事故源自設備老化，不應冒險重啟已停機的超齡電廠。

核三設備老化 不應冒險重啟

環境權保障基金會董事、執業律師陳采邑說，四十年前屏東被蓋了核三廠，四十年後換來的不是「謝謝」，竟是粗暴的公投。屏東用電量是台灣倒數，卻扛起台灣發電重擔，核三廠如發生核災，將是屏東人和南台灣要承擔，這樣公平嗎？

環境法律人協會常務理事張譽尹示警，如果在核三廠發生福島等級核災風險，我們將失去恆春半島，甚至屏東、高雄土地將不能使用，這是非常高的風險。

