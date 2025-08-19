晴時多雲

弘塑訂單能見度 看到明年上半年

2025/08/19 05:30

弘塑昨參加櫃買法說會，指目前產能滿載，訂單能見度達2026年上半年。（資料照）弘塑昨參加櫃買法說會，指目前產能滿載，訂單能見度達2026年上半年。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕先進封裝濕製程設備廠弘塑（3131）昨參加櫃買法說會，該公司指目前產能滿載，訂單能見度達2026年上半年，預估今年機台出貨總量約可達150~200台，今年上半年出貨量已達100台，全年營收創新高可期，獲利則會受業外匯損影響，由於目前幾個客戶端擴產計畫相當積極，看好明年出貨量可望跟今年相當。

美國總統川普揚言對半導體關稅最高將達300%，弘塑認為，關稅對出口到美國的企業一定會使成本與售價上升，公司會強化本身關鍵技術能力，加深客戶對弘塑的黏著度，避免受關稅成本的影響；也考量去美國投資設廠可行性，但可能需要跟客戶共同商量，配合客戶的需求而定。

弘塑表示，目前先進封裝產能供不應求，公司正在擴增設備二期廠，產能可增加一倍，預期10月可望加入生產；子公司添鴻在路竹也針對化學品蓋新廠，希望客戶能快點完成驗證，將有助新廠產能增加與提升營運向上。

