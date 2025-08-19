晴時多雲

熱門股》無人機題材續旺 新纖攻頂

2025/08/19 05:30

新纖看好無人機、無人載具、機器人、無人計程車「都是接下來一定會發展的方向」。（記者方韋傑攝）新纖看好無人機、無人載具、機器人、無人計程車「都是接下來一定會發展的方向」。（記者方韋傑攝）

紡織廠新纖（1409）看好無人機是未來勢不可擋的趨勢，正以材料基礎優勢結合產業基地與創投資源，打造完整的創新落地生態。受惠於無人機等題材熱度續旺，新纖昨收在漲停價17.5元，創近1年新高，成交量高達10.5萬張。外資昨賣超新纖5713張、為連3賣，自營商買超455張，三大法人合計賣超5258張。

新纖的管理階層看好無人機、無人載具等低空經濟將在全球蓬勃發展，公司擁有的塑膠與纖維兩大材料根基，成為新興產業重要的切入點，可望放眼在氫能車與飛行載具所使用的塑料，以及應用到智慧機器人「皮膚」的纖維材質。

新纖於桃園幼獅園區開發的「InnoHub」園區，預計2027年完工，佔地11公頃，結合研發、生產與驗證，目前部分無人機飛行場域已率先啟用。另規劃小坪數模組化廠房，吸引創業團隊進駐，並整合集團資源，從設備、研發到市場拓展，構築出完整的無人機創新供應鏈。

（記者方韋傑）

